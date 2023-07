Reggina, dopo la Covisoc bocciata anche dalla Figc. Ore drammatiche per gli Amaranto - Tempostretto

La squadra esclusa dal campionato di serie B per i debiti che la società annuncia di aver saldato. Si profila un nuovo ricorso

REGGIO CALABRIA – E’ un’estate rovente a Reggio Calabria, non per le temperature ma per la situazione che sta tenendo con il fiato sospeso tutti i tifosi amaranto. Una escalation di colpi di scena che inizia con la prima bomba: l’esclusione dal campionato di serie B per i debiti con l’erario, il colpo di coda della società che non solo procede al ricorso, ma annuncia ufficialmente di aver saldato i debiti in anticipo; non solo a questo segue dopo qualche ora dopo qualche anche la comunicazione ufficiale della cessione ad una nuova proprietà: la società inglese Guild Capital. E i tifosi come tutti i reggini avevano sperato davvero in un finale vinto ai tempi supplementari, ma nulla di fatto, poche ore fa l’annuncio che nessuno avrebbe mai voluto leggere: la FIGC non ammette il ricorso della Reggina. I calabresi, che ieri avevano annunciato il cambio di proprietà sono stati esclusi per irregolarità legate a delle pendenze non saldate.

Adesso la Reggina ha 48 ore di tempo per fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport (possibile udienza il 20-21 luglio, mentre il 2 agosto è la data fissata per l’eventuale udienza al TAR). Dopo i tempi supplementari ci tocca vincere ai calci di rigore.