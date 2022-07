Reggina, il patron Saladini fa lo "scoop" sui suoi social: il nuovo allenatore è Pippo Inzaghi - Tempostretto

L'entusiasmo del patron amaranto: promesse rispettate. Il blasonato nuovo tecnico sarà presentato ufficialmente alle 15 di venerdì 15 luglio al "Granillo"

REGGIO CALABRIA – Sarà il piacentino Pippo Inzaghi, già attaccante deluxe di Atalanta, Juve, Milan e Nazionale azzurra (con cui è stato campione del mondo e vicecampione d’Europa), il nuovo allenatore della Reggina.

La notizia è stata data in anteprima dallo stesso patron amaranto, Felice Saladini, sui suoi profili social.

Negli ultimi giorni s’era parlato di una “suggestione-Inzaghi”, con l’uscita di scena di Roberto Stellone: adesso l’improvvisa accelerazione e l’ufficialità fornita dallo stesso neopresidente amaranto.

Inzaghi, peraltro, non è un neofita della panchina: ha già guidato lo stesso Milan per una breve – e non felice – parentesi, il Venezia (vincendo campionato di Lega Pro e Coppa Italia Lega Pro), il Bologna nuovamente in serie A, il Benevento in B (conquistando la promozione in massima serie e il record per averla conquistata col maggior anticipo rispetto alla fine del torneo; l’anno seguente, però, il club campano è retrocesso tornando in cadetteria) e, lo scorso campionato, il Brescia (restando a lungo dalle parti del primo posto nella classifica di serie B: mister Inzaghi è stato poi comunque esonerato nel febbraio di quest’anno a causa di un calo di rendimento delle “rondinelle”).

Inzaghi ha ‘strappato’ un contratto triennale e sarà affiancato dal suo staff tecnico. Venerdì prossimo alle 15 la presentazione ufficiale del nuovo tecnico della Reggina allo Stadio comunale “Oreste Granillo”.

«Ringrazio Pippo Inzaghi per aver deciso di far parte del nostro progetto – queste le dichiarazioni di Saladini riportate sul sito web ufficiale della squadra amaranto -. Stiamo mantenendo sia le promesse sia i principi che avevo annunciato quando ho rilevato il Club, meno di un mese fa. Intorno alla nuova Reggina si stanno raccogliendo le forze migliori della città e dello sport. Un progetto solido basato su molto lavoro, fatti concreti e tantissimo entusiasmo».

«Sono molto soddisfatto e credo di interpretare il sentimento dei nostri tifosi. Con Pippo Inzaghi abbiamo una evidente dimostrazione della determinazione con la quale Felice Saladini sta sostenendo il programma che ci siamo dati – è il commento del presidente Marcello Cardona -. Una pagina alla volta, stiamo scrivendo e consolidando il futuro del nostro grande Club».

