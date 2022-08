Reggina, Marcucci va al Montevarchi. Quasi fatta per il 21enne difensore della Roma Bouah - Tempostretto

Ma il "colpo" più importante apparentemente riguarda la permanenza in amaranto dell'honduregno Rivas, malgrado un'importante offerta arrivata per cederlo

REGGIO CALABRIA – Ultime ore della ‘finestra’ di mercato che si chiude domani alle 20: la Reggina – con la testa alle condizioni fisiche del dg Gabriele Martino: dovrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni – non intende lasciarli trascorrere invano.

L’unica notizia che abbia già i crismi dell’ufficialità è la rescissione tra la Reggina e il centrocampista Andrea Marcucci (vedi foto grande). Rilevato dall’Imolese nel 2020, aveva poi avuto diverse esperienze in prestito (Virtus Entella, Latina, Pistoiese), ora la rescissione consensuale con gli amaranto e il quasi contestuale inizio di una nuova esperienza in C coi toscani del Montevarchi.

Un altro movimento in uscita è dato per scontato e riguarda Montalto. L’attaccante fin qui alla Reggina dovrebbe essere ufficializzato a breve dagli emiliani della Reggiana, che grazie a un biennale con opzione per una terza annualità riuscirebbero a battere la concorrenza dell’Avellino.

Le notizie più importanti riguardano però gli acquisti.

Il primo ‘sotterraneamente’ viene dato per certo e dovrebbe essere formalizzato già nelle prossime ore: si tratta dell’acquisto di Devid Eugene Bouah, 21enne romano con doppio passaporto italiano e ivoriano, esterno difensivo in forza alla Roma. In Calabria il giocatore è già ben conosciuto, perché nel campionato 2020/21 ha avuto una stagione in prestito al Cosenza. Adesso, dopo un altro prestito agli abruzzesi del Teramo (in serie C), dovrebbe iniziare una nuova avventura con la maglia amaranto sulle spalle.

Ma …l’acquisto più importante è quello di un forte calciatore già in rosa, il nazionale honduregno Rigoberto Rivas. Stando a quanto confermato dallo stesso direttore sportivo Massimo Taibi, per l’attaccante centroamericano era arrivata un’offerta economicamente «irrinunciabile», ma sarebbe stato direttamente il patron amaranto Felice Saladini a imporsi “blindando” perentoriamente il calciatore, che l’imprenditore considererebbe «troppo importante per il progetto»-Reggina.

Fuori dagli spasmi del calciomercato, una bella notizia riguarda il dopo-SudTirol: nella “top 11” della Lega B figura un calciatore amaranto, il difensore Pierozzi – in prestito dalla Fiorentina -, che contro gli altoatesini ha firmato il terzo gol per i padroni di casa.

