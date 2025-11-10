 Reggio. 5 persone denunciate in tre giorni, per guida in stato di alterazione e aggressioni agli agenti

lunedì 10 Novembre 2025 - 08:10

Tutti i responsabili sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Negli ultimi tre giorni la Polizia Locale di Reggio Calabria ha deferito all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, cinque persone nell’ambito delle attività di controllo del territorio

Due conducenti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza dopo aver provocato incidenti stradali, mentre un terzo è risultato positivo alle sostanze psicotrope a seguito di accertamenti tossicologici effettuati al Grande Ospedale Metropolitano, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro.

Altri due uomini, invece, sono stati denunciati per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. In entrambi i casi i soggetti hanno inveito contro gli agenti in pieno centro cittadino, ma il sangue freddo del personale e il tempestivo intervento di altre pattuglie hanno evitato che la situazione degenerasse.

Tutti i responsabili sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La Polizia Locale segnala una preoccupante crescita dei casi di guida in stato di alterazione: al 31 ottobre 2025, infatti, i numeri hanno già superato quelli dell’intera annualità precedente. Gli agenti continueranno a intensificare i controlli, proseguendo le attività di prevenzione e repressione delle condotte che mettono a rischio la sicurezza stradale e urbana.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati elevati tre verbali per un totale di oltre 7.000 euro a carico di ambulanti non in regola, sorpresi a esporre merce a contatto con il suolo. È stato disposto anche il sequestro di prodotti privi dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative dell’Unione Europea.

