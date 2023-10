Reggio. A Gallina, inaugurata la nuova azienda agraria didattica sperimentale universitaria - Tempostretto

La nuova azienda agraria didattica sperimentale che sorge sui terreni, nel passato in dotazione allo storico dipartimento di Agraria dell’UniMed

REGGIO CALABRIA – Questa mattina è stata inaugurata la nuova azienda agraria didattica sperimentale che sorge sui terreni, nel passato in dotazione allo storico dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Per il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti è una iniziativa che riaccende e riavvia la sinergia istituzionale, qualora si fosse mai fermata, con l’Università Mediterranea. “E’ importante essere qui, per poter avere testimonianza del lavoro fatto in precedenza dall’Amministrazione comunale che ha voluto fortemente ridare questi terreni all’ateneo reggino, e vedere, in così breve tempo, quanto sia stato bravo a metterli a frutto i termini di attività didattica che servirà agli studenti che si iscriveranno al Dipartimento di Agraria”. Ha affermato il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria.

“Nei giorni scorsi – ha aggiunto – abbiamo presentato la manifestazione per Bergarè, con l’intento di rivitalizzare il settore agricolo nella nostra città, che ha sempre rappresentato una tradizione che negli anni si sta perdendo. Se riusciremo quindi ad offrire ai nostri studenti, l’opportunità di imparare ad utilizzare la terra, in termini scientifici e di qualità, alimentando così questa tradizione, come stiamo facendo restituendola all’università dopo anni di abbandono – ha concluso – potremo cercare di invertire la rotta dell’emigrazione dei nostri giovani. La partenza deve essere una scelta non una necessità”.