Reggio. A Palazzo San Giorgio giurano 12 nuove guardie eco-zoofile

giovedì 27 Novembre 2025 - 15:08

A presiedere la cerimonia di giuramento delle dodici nuove guardie eco-zoofile, il sindaco Giuseppe Falcomatà

REGGIO CALABRIA – La sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio ha ospitato la cerimonia di giuramento di dodici nuove guardie eco-zoofile. A presiedere l’atto solenne è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni coinvolte e dei familiari dei volontari. Un clima di forte entusiasmo, accompagnato da un naturale pizzico di emozione, ha caratterizzato i momenti del giuramento, sottolineando l’importanza del ruolo che le nuove guardie saranno chiamate a svolgere nell’ambito della tutela ambientale e del benessere animale sul territorio comunale.

Hanno prestato giuramento otto guardie appartenenti all’ANPANA GEPA e quattro appartenenti all’Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologico Europeo (MEE) Laboratorio Verde Reggio Calabria. Con questo nuovo incremento di personale volontario, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel rafforzare le attività di vigilanza ambientale, protezione della fauna e promozione di comportamenti responsabili a tutela del bene comune.

Il sindaco Falcomatà, nel ringraziare le nuove guardie per la scelta di dedicare tempo e competenze alla comunità, ha ribadito come la loro presenza rappresenti un presidio fondamentale per la difesa del territorio.

