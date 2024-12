Reggio. A palazzo San Giorgio presentata la 52esima edizione del Tuffo in mare di Capodanno

Versace: «Abbiamo rinnovato il regolamento della Metrocity per valorizzare e dare il giusto riconoscimento anche a questa manifestazione»

REGGIO CALABRIA – Ambiente, solidarietà, cultura, arte e spettacolo saranno i protagonisti della 52esima edizione del Tuffo in Mare di Capodanno “Mimì Fortugno” Città di Reggio Calabria, con una serie di eventi che si terranno dal 1° al 6 gennaio 2025. L’evento, promosso dall’associazione Febiadi Ats Eps, è stato presentato nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, e di Tonino Massara.

«L’importanza di questo evento – ha affermato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – risiede nella sua capacità di creare attimi di riflessione attorno al tradizionale tuffo di Capodanno, un momento che parla al cuore della città, raccontando una Reggio che vuole essere protagonista e pronta ad affrontare le sfide del cambiamento, in vari ambiti: dall’ambiente alla cultura, dal sociale all’arte. Le associazioni, i club di servizio e i privati che sostengono questa manifestazione mostrano quanto sia cresciuta e quanto abbia ancora in più da offrire. Come sempre diciamo si può sempre fare meglio e questo evento storico merita di essere storicizzato. Il nostro obiettivo come Città Metropolitana è garantire stabilità, prestigio e riconoscimento formale a eventi che, nonostante le difficoltà, sono riusciti a mantenere viva una tradizione così lunga come quella del tuffo, arrivato alla sua 52esima edizione. È fondamentale che accanto all’impegno delle associazioni organizzatrici ci sia anche il contributo delle istituzioni, per dare il giusto risalto e responsabilizzare gli organizzatori a fare sempre meglio».

«Un programma così ricco di appuntamenti che diventa ancora più importante – ha chiarito il vicesindaco Versace – perché, come spesso avviene in città, la bontà dello spirito volontaristico delle nostre associazioni va oltre l’ostacolo. Bisogna ricordare che negli anni passati questa associazione ha continuato a tenere alto il nome della manifestazione anche nelle ristrettezze economiche, collaborando con l’Amministrazione. Quando alla base c’è un grande spirito per migliorarsi e raccontare meglio la nostra città si superano i limiti. Mi sento di cogliere la sfida che la locandina del tuffo lancia sulla storicizzazione dell’evento e da qualche settimana abbiamo rinnovato il regolamento della Città Metropolitana per valorizzare le realtà del territorio, contribuendo a dare il giusto riconoscimento a questa manifestazione, che ha anche importanti finalità sociali».

Quest’anno, il Tuffo in Mare di Capodanno sarà dedicato alla pace e si articolerà in numerosi appuntamenti: il 30 dicembre alle 9:30, presso l’Arena dello Stretto, anteprima con la pulizia della spiaggia a cura di Plastic Free e l’Associazione Italiana Arbitri. 1° gennaio 2025 alle 12:00, il tradizionale tuffo in mare, con distribuzione di t-shirt e tazze ricordo ai partecipanti. Il 2 gennaio 2025 alle 17:30, allo Sporting Stelle del Sud, “Un tuffo per l’ambiente”, riflessioni sul tema ambientale e poi “Un tuffo nell’arte”, mostra ospitata nella Galleria di Palazzo San Giorgio fino al 6 gennaio. Il 3 gennaio 2025 alle 10:30, a Palazzo Alvaro, “Un tuffo nella solidarietà e nell’impegno sociale – Premio ‘Giacomo Baesso’”. Il 4 gennaio 2025 alle 17:30, a Piazza De Nava, evento dedicato all’orafo Michele Affidato, con sfilata di modelle. Il 5 gennaio 2025 allo Sporting Stelle del Sud, “Tuffo nella cultura delle donazioni (di organi e sangue)”. Il 6 gennaio 2025 – premiazione degli artisti partecipanti al Tuffo nell’arte.