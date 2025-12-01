 Aeroporto dello Stretto, numeri da record: 900mila passeggeri nei primi 11 mesi dell'anno

Dario Rondinella

Tag:

lunedì 01 Dicembre 2025 - 15:24

Superato nettamente il primato del 2024, quando si registrarono 622mila viaggiatori

REGGIO CALABRIA – L’Aeroporto dello Stretto, Tito Minniti, cambia passo e mette a segno un risultato mai registrato prima: nei primi undici mesi del 2025 lo scalo ha raggiunto quota 900 mila passeggeri, avvicinandosi per la prima volta alla soglia del milione. Un balzo che segna una svolta decisiva per l’intera area dello Stretto e che supera nettamente il record del 2024, fermo a 622 mila viaggiatori, e quello del 2006 con 607 mila utenti.

A comunicarlo è il deputato e segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, che attribuisce il risultato al lavoro di programmazione e agli investimenti portati avanti dall’amministrazione regionale guidata da Roberto Occhiuto.

“L’aeroporto dello Stretto è più vivo che mai – ha affermato Cannizzaro – e questo è solo l’inizio della sua rinascita. Il trend di crescita dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che lo scalo può ambire a traguardi ancora più importanti”.

Secondo l’esponente azzurro, la crescita registrata non rappresenta soltanto un successo infrastrutturale, ma anche un segnale della rinnovata capacità del territorio di attrarre flussi turistici e investimenti, confermando il potenziale della Calabria quando pianificazione e visione di lungo periodo avanzano di pari passo.

