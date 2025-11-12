 Reggio. Aeroporto "Tito Minniti", arrestato un 26enne per furto aggravato

Reggio. Aeroporto “Tito Minniti”, arrestato un 26enne per furto aggravato

Redazione

Reggio. Aeroporto “Tito Minniti”, arrestato un 26enne per furto aggravato

Tag:

mercoledì 12 Novembre 2025 - 14:37

REGGIO CALABRIA – La Polizia di Stato ha arrestato un 26enne della provincia reggina ritenuto responsabile di furto aggravato.

Gli agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria sono intervenuti nell’area dei controlli di sicurezza, situata prima dei gate di partenza, a seguito della denuncia di una cittadina canadese che segnalava il furto di alcuni effetti personali riposti nelle apposite vaschette per la scansione.

Dalla tempestiva visione delle immagini di videosorveglianza, si è desunto che un soggetto maschile,
approfittando della disattenzione della donna, aveva prelevato uno smartwatch di una nota marca ed una cintura in cuoio marrone, allontanandosi poi rapidamente verso l’imbarco di un volo diretto a
Torino.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, sono state sospese temporaneamente le procedure di
decollo, consentendo così di individuare il giovane a bordo dell’aeromobile.

Fatto scendere, il soggetto è stato sottoposto a perquisizione, nel corso della quale sono stati rinvenuti
all’interno di una borsa gli oggetti sottratti, che sono stati restituiti poco dopo alla legittima proprietaria. Il 26enne, originario di Cinquefrondi, è stato arrestato per furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Tempesta solare verso la Terra, stasera si vedrà il Sar fino in Sicilia
Giostra, la Villetta Paino avrà un nuovo volto. L’area verde dove c’era una baraccopoli VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED