 Messina "nel nome di Sara". Concerto in Duomo un anno dopo il femminicidio

Messina “nel nome di Sara”. Concerto in Duomo un anno dopo il femminicidio

Redazione

Messina “nel nome di Sara”. Concerto in Duomo un anno dopo il femminicidio

giovedì 19 Marzo 2026 - 07:22

Appuntamento sabato 21 marzo alle 20

MESSINA – A quasi un anno dalla morte di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa da un collega nei pressi dello stadio Celeste, Messina si prepara a ricordarla con un concerto in cattedrale. Un momento di memoria ma anche di riflessione contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa nasce dal desiderio di ricordare Sara e, insieme a lei, le tante vittime di femminicidio, tra cui Daniela Zinnanti, Lorena Quaranta e Alessandra Musarra.

Il concerto, dal titolo “Nel nome di Sara: musica per la memoria, la preghiera, la luce”, si terrà sabato 21 marzo alle 20 in Cattedrale ed è stato voluto dall’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, insieme all’associazione Exsultate Jubilate e all’Ente Basilica. Protagonisti della serata saranno l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Messinae il coro Exsultate Jubilate, diretti dal maestro Nazzareno De Benedetto; con loro all’organo Tamburini don Giovanni Lombardo e la soprano Francesca Mannino.

Prima del concerto, alle 18, sarà celebrata la messa presieduta dallo stesso arcivescovo Accolla. La serata, alla quale saranno presenti autorità civili e militari (prima fra tutte la rettrice Giovanna Spatari, particolarmente vicina alla famiglia Campanella), sarà arricchita anche da alcune meditazioni scritte dalla madre di Sara, Cetty Zaccaria, parole che accompagneranno i presenti in un momento di raccoglimento e riflessione.

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