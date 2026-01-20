Reggio. Allerta rossa, scuole chiuse anche domani 

REGGIO CALABRIA – In virtù dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile regionale anche per la giornata di domani (mercoledì 21 gennaio 2026) fino alle ore 24 per possibili precipitazioni intense, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (C.O.C.) e l’adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e alla gestione di eventuali situazioni di emergenza.

Scuole chiuse anche domani

In particolare, con Ordinanza sindacale in via di pubblicazione è stata disposta la chiusura – per l’intera giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 – delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le palestre scolastiche, nonché dei Servizi educativi per la prima infanzia – inclusi i nidi d’infanzia – presenti sul territorio comunale.

Si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a prestare la massima attenzione e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali diffusi attraverso i canali di comunicazione del Comune e della Protezione Civile, attenendosi alle norme comportamentali previste in caso di eventi meteorologici avversi.

Si raccomanda, in particolare, di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; di evitare i sottopassi; di abbandonare i piani seminterrati o interrati qualora ubicati in zone depresse o in prossimità di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche, privilegiando il raggiungimento dei piani superiori; di evitare l’accesso alle aree verdi e di non sostare in prossimità di versanti acclivi, potenzialmente soggetti a colate rapide di fango o a crolli di blocchi rocciosi.

Sono state prorogate per 24 ore anche le disposizioni riguardanti: la chiusura di tutti i parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli; il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni e cancelli; il divieto di utilizzo delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali alberati; il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici caratterizzati dalla presenza di alberature; l’obbligo di mettere in sicurezza oggetti e strutture collocati in zone esposte che, cadendo, potrebbero arrecare danno all’incolumità delle persone, quali vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori, tende, tendoni o ombrelloni esterni.

Il Comune, attraverso il Servizio di Protezione civile comunale e la Polizia locale, monitora costantemente l’evolversi della situazione; per ogni necessità restano attivi, 24 ore su 24, il numero unico di emergenza 112 e la sala operativa della Polizia locale al numero 0965 53004.

L’Amministrazione comunale confida nella consueta collaborazione della cittadinanza.