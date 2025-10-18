Reggio. Bambino si perde sul lungomare, ritrovato dalla Polizia

REGGIO CALABRIA – Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine grazie alla prontezza e alla sensibilità di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di Reggio Calabria.

Qualche sera fa, durante il consueto servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un bambino che camminava da solo sul lungomare cittadino. A un primo sguardo la scena poteva sembrare innocua, ma l’occhio attento degli operatori ha colto un dettaglio importante: il piccolo appariva spaesato, confuso e visibilmente in difficoltà.

Avvicinato con delicatezza, il bambino ha raccontato di essersi perso e di non riuscire più a ritrovare i genitori. Gli agenti lo hanno immediatamente preso in custodia, rassicurandolo e avviando le procedure per rintracciare la famiglia. In breve tempo, grazie anche alla collaborazione delle centrali operative, i genitori sono stati individuati e il minore è stato riconsegnato sano e salvo tra le loro braccia.