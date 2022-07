Reggio. Bando economia circolare, prorogata la scadenza al 30 settembre - Tempostretto

La scelta di Palazzo San Giorgio punta ad allargare la platea dei beneficiari. Martino: "Le risorse ci sono e vanno spese entro il dicembre 2023"

REGGIO CALABRIA – Prorogata, fino al prossimo 30 settembre 2022, la scadenza per poter aderire al bando sull’economia circolare, un investimento da 3,8 milioni di euro, sui fondi del React-Eu”, che il Comune ha deciso di destinare alle imprese per condurle più facilmente verso una transizione ecologica quanto mai necessaria e ormai imprescindibile. I contributi, a fondo perduto per il 60%, andranno a coprire spese che possono arrivare fino a 100.000 euro.

«L’iniziativa – ha ribadito l’assessora allo Sviluppo economico, Angela Martino – è stata costruita, mattone su mattone, insieme a Camera di Commercio, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, Casartigiani, Confesercenti, Cna ed a tutte le associazioni di categoria affinché imprenditori ed artigiani possano convertire il proprio circolo produttivo sotto un aspetto “green” ed ecosostenibile».

«Puntiamo – ha sottolineato Martino – ad un uso sostenibile delle risorse, immaginando percorsi di miglioramento dell’esistente attraverso le energie rinnovabili, il riciclo di materiali di scarto o l’eliminazione della plastica. Sono soltanto alcuni esempi che, comunque, possono servire alle imprese, al mondo commerciale e dei servizi per efficientare le loro attività con risvolti positivi in termini di impatto ambientale».

«Le risorse ci sono – ha affermato, ancora, la delegata comunale – e vanno spese entro il 31 dicembre 2023 per come imposto dalle direttive Europee. Visti i tempi strettissimi, insomma, abbiamo pensato di allargare i termini di presentazione delle proposte affinché la platea dei partecipanti possa essere la più ampia possibile».

«L’occasione – ha concluso l’assessora Angela Martino – è utile anche per tornare a ringraziare le associazioni di categoria e quanti si stanno spendendo, anche fra dirigenti e funzionari dell’Ente, per la realizzazione di un progetto ambizioso e che può davvero segnare un nuovo percorso per le future generazioni».