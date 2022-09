Reggio Calabria.Al via il Festival Cosmos 2022, martedì la presentazione del programma - Tempostretto

Si preannuncia una quattro giorni ricchissima di eventi scientifici e culturali all'insegna della divulgazione e della promozione

REGGIO CALABRIA – Si preannuncia una quattro giorni ricchissima di eventi scientifici e culturali all’insegna della divulgazione e della promozione, che vedrà un ricco e qualificato programma di attività promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Planetarium Pythagoras. Tutti i dettagli saranno illustrati alla stampa il 27 settembre alle ore 10.30

E’ in programma dal prossimo 29 settembre al 2 ottobre il Festival Cosmos 2022, promosso e sostenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in stretta collaborazione con il Planetarium Pythagoras, con l’indirizzo scientifico di un Comitato appositamente costituito e composto da scienziati di fama internazionale.

L’evento arricchisce il Premio Cosmos, giunto alla sua quarta edizione, che premia anche quest’anno la migliore opera di divulgazione scientifica. Il Festival Cosmos, lanciato nello scorso anno nel quadro di un’attenta e ambiziosa programmazione dell’amministrazione metropolitana reggina di rilancio delle attività culturali, nell’edizione 2022 si propone come riferimento per il mondo scientifico internazionale, grazie ad un’importante rete di partenariati di alto spessore e alla presenza di personalità di spicco del mondo culturale scientifico.

In questa direzione, sarà un lungo weekend, intenso e ricchissimo di appuntamenti, quello che andrà in scena in riva allo Stretto e in tutto il territorio metropolitano di Reggio Calabria, protagonista di iniziative e momenti di ampio rilievo culturale, di approfondimento scientifico e di performance artistiche, in cui i giovani rivestono un ruolo da protagonisti. Sedi istituzionali, piazze, siti culturali faranno da sfondo alle innumerevoli attività del festival, che vedranno il coinvolgimento di scienziati e scrittori di importanza e prestigio internazionale, che si incontreranno a Reggio Calabria provenienti da tutta Europa e non solo. Il territorio metropolitano, ancora una volta, accoglie e diffonde cultura nell’anno del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Il vasto programma del Festival Cosmos che prenderà il via giovedì 29 settembre, terminerà domenica 2 ottobre con il gran finale che propone, tra l’altro, il Concerto “La musica è pericolosa” del Maestro Premio Oscar Nicola Piovani. Tra i vari eventi la conferenza di Guido Tonelli, vincitore del Premio Cosmos studenti che, con la sua riflessione attorno al tempo, converserà con il pubblico sabato 1 ottobre presso l’Aula Quistelli dell’Università Mediterranea. La possibilità di incontrare e vivere la scienza in modo diretto e semplice sarà assicurata dalle attività di “Cosmos Experience”: stand espositivi, laboratori didattici, osservazioni del cielo, stage per gli studenti, tutti realizzati in collaborazione con i prestigiosi partner del progetto.

I dettagli della manifestazione verranno illustrati in conferenza stampa il prossimo martedì 27 settembre alle ore 10.30 nella Sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo “Corrado Alvaro”, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace e di Gianfranco Bertone e Lucia Votano, in rappresentanza del comitato scientifico.