Reggio Calabria, nove denunce della Polizia locale nel giro di tre giorni - Tempostretto

Al rione Marconi, un cittadino segnalato per furto d'energia e occupazione abusiva. Postalizzati inoltre i primi 800 verbali per abbandono di rifiuti

REGGIO CALABRIA – Nove persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria negli ultimi tre giorni dalla Polizia locale (nella foto, il comandante Salvatore Zucco).

Ubriachi alla guida, occupanti abusivi e non solo

A seguito d’apposite attività d’indagine d’iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria s’è proceduto a deferire a piede libero tre persone per guida in stato di ebbrezza, altre tre per abuso edilizio e ulteriori due per occupazione d’immobile pubblico.

Un cittadino inoltre è stato deferito per furto d’energia elettrica; in questo caso, gli operatori di polizia di sono giovati del prezioso contributo dei tecnici dell’Enel.

Infine nel rione Marconi, a seguito di specifica e mirata attività posta in essere di concerto con l’ufficio Erp (Edilizia residenziale pubblica) del Comune, una persona è stata segnalata all’autorità giudiziaria per furto d’energia elettrica e occupazione abusiva.

Abbandono di rifiuti, postalizzati i primi 800 verbali

E sempre di questi giorni è la postalizzazione del primo lotto di circa 800 verbali per abbandono di rifiuti accertati grazie alle telecamere di sorveglianza.

Articoli correlati