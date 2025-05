“Reggio Calabria Street Food Fest”, un successo da 78mila presenze

Redazionale. Fortissimi anche i numeri da web e social e la visibilità del territorio su stampa e tv

Reggio Calabria. Redazionale. È stato davvero un popolo, una città dentro la città in movimento, dalla mattina a notte fonda. La prima edizione del “Reggio Calabria Street Food Fest” è un successo di presenze e consensi: 78mila i visitatori che, da giovedì a domenica scorsi, hanno animato il Food village e l’area entertainment allestite nel suggestivo lungomare Falcomatà.

L’evento ideato e organizzato da Eventivamente con la Città metropolitana e il Comune di Reggio Calabria ha dato una visibilità enorme a Reggio e al suo comprensorio. Ai numeri delle presenze, infatti, va aggiunto il press tour organizzato per giornalisti di altre regioni, i quali hanno conosciuto luoghi incantevoli e aziende importanti per l’economia calabrese e le statistiche dei social: 3milioni di visualizzazioni complessive sulle pagine ufficiali (distribuite nei 28 giorni precedenti di campagna di comunicazione più le date dell’evento, 2 milioni Facebook, 1milione Instagram); 14mila interazioni con i contenuti (non solo i like); 3mila nuovi follower (mille su Facebook; 2mila su Instagram); 5mila accessi al sito nei giorni della manifestazione.

Per allestire l’evento e poi smontare sono stati necessari 14 giorni di lavoro continuativo. Si sono alternate 30 persone per i vari allestimenti, fra tecnici, falegnami ed elettricisti; movimentati seitir e otto furgoni.

ll gruppo operativo di Eventivamente è formato da 12 persone sul campo e altre sei che hanno lavorato da remoto su visual, grafiche, social e segreteria organizzativa. Tre persone hanno curato l’area show cooking, oltre i nove chef e otto maestri gelatieri. Tre giornalisti per l’ufficio stampa, che hanno curato la comunicazione e i rapporti con i media calabresi e siciliani, una conferenza stampa di presentazione, otto comunicati realizzati, oltre 20 testate calabresi presenti, tra conferenza stampa ed evento. Coinvolte complessivamente, fra Calabria e Sicilia, circa200 tra testate e giornalisti; diversi “instant articoli” sono stati redatti durante il press tour. Una responsabile ufficio marketing; quattro tecnici per audio, riprese video e dirette social.

“È una macchina organizzativa molto complessa – spiega Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente – che non si ferma mai. La sicurezza durante i giorni dell’evento è stata garantita 24 su 24 da otto persone di safety e quattro agenti di vigilanza armata. Negli orari di apertura del Food village si sono aggiunte dieci unità di soccorso sanitario, con presidio medico e ambulanza, altre sei unità di Protezione civile e tre unità di servizio antincendio, oltre l’attività di controllo svolta da Polizia, Carabinieri e Vigili urbani. Per illuminare l’area della manifestazione – aggiunge Palella- sono stati usati oltre 55 fari, per un consumo di energia elettrica, in quattro giorni di evento di circa 700kw, che sono stati erogati da tre gruppi, con un consumo di 3mila litri di gasolio più tre forniture straordinarie”.

