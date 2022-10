"Reggio Calabria Welcome", webinar con tour operator nazionali - Tempostretto

Mercoledì 19 l'appuntamento online per presentare il territorio e le numerose esperienze che i viaggiatori potranno vivere sul territorio calabrese

REGGIO CALABRIA – Prosegue l’impegno della Camera di commercio per il progetto Reggio Calabria Welcome, promosso dall’Ente camerale per valorizzare l’offerta turistica outdoor, sportiva e culturale del territorio metropolitano di Reggio Calabria. In continuità con le attività del 2021 l’Ente Reggino, anche quest’anno, ha programmato incontri b2b con buyer del mercato nazionale, quale occasione di confronto e promozione per gli operatori di Reggio Calabria Welcome.

Per il prossimo 19 ottobre, attraverso la piattaforma dedicata, si svolgerà un webinar di presentazione del territorio e delle numerose esperienze che i viaggiatori che raggiungono la punta dello Stivale possono vivere, all’insegna del contatto con la natura, dal mare alla montagna e della scoperta delle innumerevoli e sorprendenti tracce del passato, dai Bronzi di Riace, ai borghi, agli antichi palmenti, alle tradizioni popolari e molto ancora.

Webinar con tour operator nazionali

Al webinar parteciperanno tour operator e intermediari selezionati, che operano a livello nazionale, che incontreranno alcuni degli operatori di Reggio Calabria Welcome pronti a raccontare il nostro splendido e ricco territorio.

Operatori e guide esperte – soci dell’Associazione – si alterneranno, infatti, per rispondere alle curiosità ed alle richieste di approfondimento dei partecipanti, raccontando le esperienze culturali e sportive da vivere nel nostro territorio e presentando i pacchetti turistici, che i nostri Tour Operator hanno inserito nell’offerta di Reggio Calabria Welcome, relativi a tutte le tematiche proposte con un richiamo particolare a quelli messi a punto per il 50° anniversario del ritrovamento del Bronzi di Riace,

«Con questo si prosegue e si arricchisce il percorso già intrapreso nel 2021, con le azioni di promozione della destinazione Reggio Calabria, rivolta al mercato nazionale, – ha dichiarato il presidente dell’Ente camerale reggino Antonino Tramontana -. Certi che queste possano tradursi in concrete opportunità commerciali per le nostre imprese, che stanno programmando la stagione 2023. Particolare attenzione continua ad essere rivolta alla partnership pubblica che punta a consolidare la sinergia tra Istituzioni e operatori privati, per rendere sempre più fruibili le numerose risorse paesaggistiche e culturali custodite nel territorio metropolitano di Reggio Calabria».

A fine mese, workshop d’incontri B2B

Seguiranno workshop di incontri B2B, che si svolgeranno il prossimo 26 e 27 ottobre p.v., durante i quali, gli operatori che hanno aderito alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Camera, potranno confrontarsi secondo un’agenda 1:1 attiva sulla piattaforma dedicata, con le organizzazioni e gli intermediari turistici interessati a scoprire l’offerta Reggio Calabria activity ed heritage. Questa fase progettuale prevede di concludere con un Fam Trip in programma dal 24 al 27 Novembre per buyer e giornalisti di stampa specializzata che avranno la possibilità di scoprire dal vivo le esperienze, ancora poco conosciute, che il nostro territorio offre.

