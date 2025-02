Reggio. Capitale della Cultura, Falcomatà: “La nostra forza è la condivisione, per noi questa è già una vittoria”

Il primo Cittadino ha annunciato il sostegno degli altri capoluoghi calabresi Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, oltre che della città di Messina

REGGIO CALABRIA – “Tra qualche settimana la nostra città si giocherà la finale per la Capitale della Cultura 2027. E’ già un risultato bellissimo che deve inorgoglirci tutti”. E’ quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà illustrando in un messaggio trasmesso sui social il percorso condiviso verso la finale della candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027.

“In questi giorni – spiega Falcomatà – stiamo proseguendo gli incontri con le istituzioni e le associazioni del territorio per condividere e migliorare un progetto che appartiene a tutta la comunità. Le proposte che vengono fuori sono tutte valide, dimostrano la vivacità di un mondo, quello della cultura reggina, che è sempre stato un’eccellenza e che si dimostra sempre più vivo, attento e partecipe. Tutti i capoluoghi calabresi, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo, oltre a Messina, ci sostengono, insieme a tantissimi comuni dell’area metropolitana. Stiamo ricevendo lettere di adesione e sostegno da tanti reggini e non, tutti innamorati di questa terra, che si dichiarano disponibili a collaborare”.

“Per noi questa è già una vittoria – aggiunge Falcomatà – aver risvegliato l’orgoglio di appartenenza, la voglia di partecipare, di esserci, di fare la propria parte. E’ questo il senso di comunità che deve essere la nostra carta vincente. La nostra candidatura si basa proprio su questo senso di condivisione, di dialogo, di incontro, di solidarietà ed accoglienza, che ha sempre caratterizzato la nostra storia, la storia di una comunità che vive proprio nel Cuore del Mediterraneo e vuole essere congiunzione con le culture del Mare Nostrum. Ed è anche per questo che consideriamo un grande orgoglio che una personalità di rilevanza internazionale come Andrea Riccardi abbia accettato di presiedere il comitato promotore di Reggio Capitale”.

“Ed ecco perché a prescindere dal risultato finale, per noi Reggio è già Capitale. E anche se non saremo i vincitori – conclude il sindaco di Reggio Calabria – quei progetti li attueremo comunque, magari anche collaborando con le altre città finaliste. Abbiamo un patrimonio umano che merita di essere premiato e siamo orgogliosi della strada fatta. In bocca al lupo a noi e, per dirla alla Brunori…comunque vada sarà un eccesso!”.