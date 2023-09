Reggio. Caridi (Fi): "Città allo sbando, numerosi quartieri senz'acqua" - Tempostretto

Caridi: "Questa amministrazione comunale, purtroppo, sembra non perdere mai l’occasione per dimostrare la sua incompetenza"

REGGIO CALABRIA – “La città è in uno stato di deterioramento evidente e i cittadini sono profondamente frustrati. L’amministrazione, purtroppo, sembra non perdere mai l’occasione per dimostrare la sua incompetenza”. La denuncia è di Antonino Caridi, consigliere comunale di Forza Italia. “A causa dell’esaurimento del budget per la manutenzione idrica, causato dalla lunga e cronica problematica della mancanza di liquidità nell’ente, il personale delle squadre della società Castore, responsabile della manutenzione dell’approvvigionamento idrico, è stato drasticamente ridotto da quattro a soltanto una squadra. Inoltre, alcuni operatori della società non hanno visto rinnovati i loro contratti scaduti. Questa situazione è ormai insostenibile”. Sottolinea ancora il consigliere comunale di Forza Italia. “Ci sono aree della città che sono completamente prive d’acqua e necessitano di interventi di ripristino urgenti. Tuttavia, a causa della mancanza di personale, questi interventi dovranno attendere”.