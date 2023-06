Reggio. Cartelle pazze, Castorina ha chiesto una Commissione consiliare d'urgenza - Tempostretto

La vicenda delle "cartelle pazze", è finita in Procura in seguito ad un esposto della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA- “Nelle scorse settimane ho chiesto in Commissione Bilancio un approfondimento necessario al rimborso delle somme pagate a titolo servizio idrico integrato per gli utenti residenti nelle zone interessate dall’ordinanza di non potabilità, su questo specifico tema ho depositato varie ordinanze con relativa revoca delle stesse sulla non potabilità dell’acqua e relative alla necessità che sulle bollette si potesse applicare il giusto rimborso del canone ”. E’ quanto spiega in una nota, il consigliere comunale e componente della Commissione Immigrazione e Politiche per l’integrazione di Anci, Antonino Castorina, sulla vicenda delle “cartelle pazze”, finita in Procura in seguito ad un esposto della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali di Reggio Calabria che aveva verificato e denunciato un aumento di “numeri esorbitanti e richieste per crediti inesistenti o già pagati alla Hermes“.

“Se da un lato – prosegue il consigliere comunale – ancora ad oggi non abbiamo riscontro a quanto da me richiesto è ancora più emblematico che proprio nel mese di giugno tutta una serie di ingiunzioni di crediti non dovuti, prescritti e addirittura già versati sono notificati ai nostri concittadini creando una confusione totale dichiara Castorina. Questa situazione che di fatto è pregiudizievole per i nostri concittadini merita di essere affrontata con urgenza e con soluzioni immediate e concrete anche al fine di non esporre l’ente ad un contenzioso dove è evidente l’esito negativo con i conseguenti aggravi di spesa a carico del Comune di Reggio Calabria”. A tal proposito il consigliere comunale, Antonino Castorina, ha depositato una richiesta formale al presidente del Consiglio necessaria a convocare una commissione consiliare urgente per approfondire quanto da lui richiesto in modo da fornire le risposte opportune ai tanti cittadini.