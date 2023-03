Reggio. Caso Segre, Saccomanno revoca sospensione a Barreca. "Non risulta indagato" - Tempostretto

Saccomanno: "oggi,non possiamo, con soddisfazione, che restituire l’onorabilità calpestata al segretario eletto di Reggio Calabria"

REGGIO CALABRIA – “Bisogna dare atto, con onestà e correttezza, che Nicola Barreca non risulta indagato per le presunte minacce alla senatrice Segre e che la notizia comparsa su diverse testate nazionali è del tutto infondata”. Lo ribadisce in una nota il segretario regioanle della Lega in Calabria, Giacomo Saccomanno. “Ciò è emerso da una certificazione rilasciata dalla Procura di Milano che conferma che a carico dello stesso non esiste alcun procedimento. In considerazione di ciò e delle richieste ritualmente avanzate al Procuratore Capo di Milano, al quale, tra l’altro, sono stati denunciati i fatti, non vi è motivo, allo stato, di mantenere la sospensione cautelare emessa nei confronti dello stesso”. Oggi,- conclude Saccomanno -non possiamo, con soddisfazione, che restituire l’onorabilità calpestata al segretario eletto di Reggio Calabria non esistendo, ripetesi, allo stato alcuna indagine a suo carico”.