Reggio. Castorina: "Al via i lavori al Granillo, ma serve chiarezza sul futuro della Reggina" - Tempostretto

"Ho depositato una mozione su questa vicenda: “Reggina patrimonio della città”, con la speranza che a breve possa approdare in Consiglio comunale"

REGGIO CALABRIA – “Nonostante il clima di incertezza e precarietà che aleggia attorno a quello che potrà essere il futuro della Reggina, l’Amministrazione comunale va avanti spedita sul settore sport tanto che hanno preso il via i lavori per il rifacimento del manto erboso dello stadio “Granillo” che già negli anni passati aveva palesato evidenti limiti. A giorni invece si interverrà sull’impianto di illuminazione con un piano di intervento che andrà ad ammodernare la struttura esistente con proiettori a led ad alta efficienza ”.

E’ quanto spiega in una nota il consigliere comunale, Antonio Castorina che poi prosegue affermando che “se da un lato l’amministrazione va avanti con un attenzione importante sulle strutture sportive è evidente che non possiamo esimerci dal provare a fare un operazione verità su quello che sarà il futuro della Reggina tanto che ho depositato una mozione su questa vicenda: “Reggina patrimonio della città”, con la speranza che a breve possa approdare in Consiglio comunale. La possibilità che la Reggina possa vivere nuovamente un clima di incertezza e precarietà – prosegue ancora Castorina – andrebbe a comportare un danno rilevante per tutta la comunità amaranto che in modo spontaneo e genuino ha manifestato in piazza chiedendo risposte e verità afferma Castorina.

Non possiamo fare finta che nulla stia accadendo -conclude Castorina – e come classe dirigente che vive e guida questa città abbiamo l’obbligo di affrontare una discussione seria per tracciare e favorire un percorso di chiarezza e solidità per il popolo amaranto, per la città che non merita questa ulteriore presa in giro e per tutti coloro i quali hanno investito e puntato sullo sport nella nostra città”.