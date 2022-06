Reggio. Castorina: "Bene cambio linea del Pd, il mio impegno prosegue con lo stesso entusiasmo" - Tempostretto

Il cambio di linea politica del Pd di Reggio Calabria che ieri, chiedeva le dimissioni ed oggi invece è garantista non può che essere un passo avanti

REGGIO CALABRIA – “Apprendo dalla stampa una posizione correttamente garantista nei miei confronti da parte dell’attuale Capogruppo Dem in Consiglio Comunale a Reggio Calabria ed una vicinanza da parte del segretario Metropolitano del Pd che apprezzo“. Sono le prime dichiarazioni di Antonino Castorina, dopo la sua reintegrazione in Consiglio Comunale, in merito alla dichiarazione per l’appunto del capogruppo del Partito Democratico, Giuseppe Sera, sulla vicenda dei presunti brogli elettorali che vede coinvolto Castorina.

“Il cambio di linea politica da parte del Pd di Reggio Calabria – prosegue ancora Castorina – che ieri, con altri protagonisti, chiedeva le dimissioni ed oggi invece si professa garantista non può che essere un passo avanti per una consapevolezza dei principi Costituzionali a fondamento non solo dello Stato di Diritto ma anche di una forza politica che ha la responsabilità di guidare la città più importante della Calabria.

Oggi Reggio ha bisogno di un impegno costante e quotidiano perchè molteplici sono le criticità esistenti e non ci può essere spazio per discussioni disconnesse con le esigenze dei territori, il mio impegno al servizio della collettività proseguirà con l’entusiasmo di sempre”.