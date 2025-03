Reggio. Chioschi Lungomare, firmati i contratti per affidamento in concessione di due strutture comunali

Lanucara: "Ci sono voluti i tempi tecnici necessari, non dipesi dalla volontà di questa Amministrazione"

REGGIO CALABRIA – «Con la stipula dei contratti per l’affidamento in concessione di due, dei tre chioschi di proprietà comunale, siamo riusciti a fare un altro passo verso il completamento di un percorso per promuovere la crescita economica e il turismo nella nostra città». Ad affermarlo in una nota l’Assessore alle Attività produttive, Marisa Lanucara dopo la firma avvenuta nel uffici del Settore Sviluppo Economico, Cultura e Turismo.

«Ci sono voluti i tempi tecnici necessari, non dipesi dalla volontà di questa Amministrazione, ma oggi accogliamo con piacere la conclusione della Procedura ad evidenza pubblica, che ha visto coinvolte due aziende locali, la Ditta Piropiro s.r.l.s., rappresentata da Pietro Omar Stillitano, e la Ditta Made s.r.l.s., con Lorenzo Marino come Legale Rappresentante. L’affidamento riguarda rispettivamente i due chioschi del Lungomare Falcomatà, strutture che saranno riqualificate e dotate di nuovi servizi, migliorando così l’offerta per residenti e turisti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di conciliare la bellezza del nostro Lungomare e le sue grandi potenzialità con un’offerta commerciale di qualità, in grado di attrarre sempre più visitatori e sostenere le attività produttive locali. I nuovi gestori sono pronti a raccogliere questa sfida e sono convinta che contribuiranno a valorizzare ulteriormente una delle zone più iconiche della nostra città».

Da concludere ancora la procedura relativa al terzo chiosco. «Rimaniamo in attesa della documentazione da parte del terzo operatore economico, per procedere alla stipula del contratto e alla consegna. Il lungomare Falcomatà è un fiore all’occhiello e, attraverso interventi mirati a creare anche nuovi spazi di crescita per il settore turistico e commerciale, vogliamo renderlo sempre più attraente per chi decide di visitare Reggio Calabria, ma anche per chi la vive ogni giorno», ha concluso Lanucara.