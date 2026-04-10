L’incidente ad Acquedolci, muoiono un 54enne e un 25enne. Ferita una 20enne

Ieri sera l'impatto sulla Ss 113. Ricoverata la ragazza, figlia dell'uomo e fidanzata con il giovane che guidava, entrambi morti sul colpo

ACQUEDOLCI – Uno scontro fatale fra due automobili ad Acquedolci, sulla strada statale 113, ieri sera. Nei pressi del cimitero comunale, poco fuori l’abitato, due Volkswagen sono entrate in collisione. Il bilancio è tragico: i due occupanti di una delle due auto sono morti sul colpo. La tragedia colpisce una intera famiglia di Caronia. A morire un 54enne, Giuseppe Criscì, e un 25enne,Domenico Gerbino (nella foto da Fb), che guidava una Volkswagen “Golf”. Si trattava di suocero e genero, di Caronia. Con loro una ventenne, fidanzata di Gerbino, e rimasta ferita e trasportata dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Sant’Agata Militello, dove i medici stanno valutando le molte fratture riportate.

L’impatto è stato con un’altra “Golf”, guidata da un giovane che ha riportato traumi e contusioni.

Sono serviti i vigili del fuoco per estrarre i corpi dei due uomini dalle macerie. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale, al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente. Nell’immediato la Ss 113 è stata chiusa nel tratto dove è avvenuto l’incidente e il traffico deviato nelle vie laterali.

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