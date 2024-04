Reggio. Chiuso per lavori fino al prossimo 3 maggio l’ufficio postale di Villa San Giuseppe

A comunicarlo è stata direttamente Poste italiane, la chiusura si è resa necessaria per consentire i lavori di risanamento delle facciate

REGGIO CALABRIA – Resterà chiuso fino al prossimo 3 maggio, l’ufficio postale di Villa San Giuseppe, in via XXI aprile. A comunicarlo è stata direttamente Poste italiane, la chiusura si è resa necessaria per consentire i lavori di risanamento delle facciate.

Durante il periodo di chiusura, l’ufficio verrà trasferito nei locali di Gallico superiore, sito in via Anita Garibaldi 168, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 ed il sabato dalle 8:20 alle 12:45, dove la clientela dell’ufficio postale potrà svolgere tutte le operazioni e potrà essere ritirata la corrispondenza in giacenza L’ufficio postale di Villa San Giuseppe riaprirà il 6 maggio 2024.