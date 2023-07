Reggio. Completati i lavori della nuova Agorà di Bocale - Tempostretto

L'intervento di restyling, finanziato con i Patti per il Sud, era stato programmato nell'ambito del progetto "Quindici agorà per quindici Quartieri"

REGGIO CALABRIA – Sono stati completati i lavori della nuova piazza delle case popolari di Bocale. L’intervento era stato programmato negli anni scorsi dall’Amministrazione comunale, in fase di progettazione dall’allora assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca, nell’ambito del progetto “Quindici agorà per quindici Quartieri” finanziato con i Patti per il Sud.

L’idea complessiva era quella di restituire funzionalità e bellezza ad alcune storiche piazze del tessuto urbano cittadino, ricostruendo l’identità dei quartieri, con interventi di restyling e rigenerazione urbana che salvaguardassero la matrice storica degli spazi comuni ed al contempo li rendessero più moderni, funzionali ed accoglienti.

I lavori dell’intervento di Bocale, seguiti dall’assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese, di concerto con il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, sono stati coordinati dal Rup Giovanni Rombo con il Direttore Domenico Liuzzo ed eseguiti dall’impresa Alcos. La riconsegna dello spazio alla cittadinanza del quartiere è prevista per oggi pomeriggio alle ore 16.30.

La piazza, uno spazio ubicato al centro di un complesso di edilizia residenziale ed aperto a tutta la collettività, costituisce da sempre un luogo di ritrovo per i cittadini residenti nel borgo. L’intervento, finanziato con i Patti per il Sud, ha permesso di eliminare le criticità presenti ripristinando la funzionalità degli spazi intervenendo sulla pavimentazione, sugli elementi di arredo urbano e sulle opere a verde, sugli aspetti impiantistici, per il miglioramento dello smaltimento delle acque reflue e per la riqualificazione dello spazio intorno alla fontana presente al centro della piazza. L’identità della nuova Agorà, è caratterizzato dall’utilizzo della pietra reggina che circoscrive, definisce e valorizza il quartiere delle Case Popolari di Bocale.