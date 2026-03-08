“Solidarietà a Salvo Puccio, le minacce mafiose non lo fermeranno”

L'ex dg del Comune di Messina è candidato sindaco a Giardini Naxos e Sud chiama Nord critica "il silenzio delle forze politiche sulla lettera minatoria". "Controcorrente" prende posizione

GIARDINI NAXOS – “La comunità di Sud chiama Nord esprime profonda indignazione per quanto accaduto al nostro candidato sindaco, Salvo Puccio, che nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera di minaccia, con chiari riferimenti mafiosi, dopo aver manifestato la propria disponibilità alla candidatura a sindaco di Giardini Naxos”. Lo dichiara Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, oltre che candidata sindaca a Milazzo.

“Sulle minacce a Puccio silenzio delle altre forze politiche”

“Ancora più grave è il silenzio assordante dei partiti politici: da quando la notizia è stata resa pubblica, nessuno ha preso posizione. Questo silenzio è inaccettabile. Tutti dovrebbero condannare l’accaduto pubblicamente. La comunità di Sud chiama Nord esprime piena solidarietà a Salvo Puccio, sottolineando il coraggio dimostrato nel metterci la faccia in un clima di intimidazione. Ti siamo vicini e ti sosteniamo con fermezza”, conclude l’ex vice ministra Laura Castelli, consulente per la Città metropolitana.

“Controcorrente”: “Condanniamo questo gesto”

Arriva comunque la solidarietà di “Controcorrente”, il movimento di Ismaele La Vardera. “Abbiamo appreso della lettera minatoria indirizzata al candidato sindaco di Sud Chiama Nord di Giardini Naxos Salvo Puccio. Condanniamo fortemente questo gesto esprimendo piena solidarietà al candidato. Gesti simili non fanno bene alla democrazia e vanno stigmatizzati fermamente”, mette in rilievo Gandolfo Lo Verde, coordinatore regionale.

De Luca: “Taormina e Giardini Naxos insieme per fare gli interessi delle comunità”

Ieri intanto il leader Cateno De Luca, con al fianco Puccio, ex direttore generale del Comune di Messina e uomo chiave di Sud chiama Nord, è intervenuto a sostegno del neo candidato: “A Giardini Naxos negli ultimi anni c’è stato un fenomeno ancora più devastante del ciclone Harry. Ovvero il ciclone della mala politica, che ha finito per mettere in ginocchio una comunità e spegnere le speranze di tanti giardinesi. Per questo oggi diciamo con forza che è arrivato il momento di tornare a sognare insieme. Giardini Naxos e Taormina non possono continuare a vivere come due realtà separate o, peggio ancora, in competizione tra loro. Hanno invece tutte le caratteristiche per costruire un percorso comune, basato su una visione chiara di sviluppo del territorio. È così che si fanno davvero gli interessi di una comunità. È così che si fa crescere una città e si costruisce il futuro”.

Ha continuato il sindaco di Taormina e deputato regionale: “Voglio poi esprimere tutta la mia solidarietà a Salvo Puccio per la lettera minatoria che ha ricevuto quando ha deciso di metterci la faccia. Si tratta di un gesto gravissimo, che richiama atteggiamenti mafiosi che non possono trovare spazio nella nostra terra. Ma sia chiaro: noi non abbiamo paura. Proprio per questo siamo andati avanti e abbiamo presentato ufficialmente la candidatura di Salvo Puccio a sindaco di Giardini Naxos. La sua storia dimostra che è una persona competente, con una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, e che oggi mette questa esperienza al servizio di un progetto politico serio per la città. Accanto a lui c’è una squadra che sta prendendo forma. Voglio ringraziare Alfredo Elia Mandri e Rosalba Cannizzaro, che hanno deciso di mettersi a disposizione e guideranno le altre due liste che sosterranno questo progetto. Andiamo avanti”.