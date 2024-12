Reggio. Con Agiduemila al Teatro San Bruno va in scena il Mago di Oz, visita di Falcomatà

Il sindaco ha assistito allo spettacolo messo in scena dalla storica Onlus reggina che negli anni ha dato supporto a centinaia di famiglie reggine

REGGIO CALABRIA – Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha partecipato allo spettacolo “Viaggio nel cuore della città di Smeraldo”, una fantastica rappresentazione delle avventure del Mago di Oz realizzata dai ragazzi e dalle ragazza di Agiduemila. Il pubblico del teatro San Bruno ha così potuto ammirare l’esibizione natalizia organizzata dall’associazione presieduta da Sara Bottari, assistita, per l’occasione, dalla parrocchia della chiesa di San Bruno, guidata da don Angelo Casile, e dall’associazione Blu Sky. Insieme al sindaco erano presenti anche il vicesindaco Paolo Brunetti e gli assessori Anna Briante e Carmelo Romeo.

Alla fine dell’evento, il sindaco Falcomatà ha parlato di “uno spettacolo meraviglioso”, di un’altra delle “tante bellissime iniziative che le associazioni e, in particolare, Agiduemila, ci stanno regalando in questo nostro Natale che, non a caso, abbiamo ribattezzato Reggio Città Natale”.

“Perché Reggio – ha detto – è la nostra città che accoglie, coinvolge, abbraccia e bisogna respirare questo spirito natalizio non solo al centro, non soltanto attraverso le luminarie e i grandi eventi musicali e teatrali, ma anche e soprattutto nella forte aggregazione che anima ogni quartiere. Questo, infatti, è stato l’obiettivo che ci siamo dati quest’anno e, grazie alla partecipazione ed al coinvolgimento delle associazioni, devo dire che si è creata un’atmosfera fantastica in ogni rione con eventi, iniziative, mercatini a tema, spettacoli a carattere ludico e culturale”.

“Anche al Teatro San Bruno ed al fianco di Agiduemila – ha sottolineato, in conclusione, Giuseppe Falcomatà – l’amministrazione comunale ha voluto partecipare per augurare un Natale che sia di calore, pace, armonia e gioia affinché questo spirito di festa possa infondere serenità e fiducia nei nostri cuori e, soprattutto, nella nostra città”.