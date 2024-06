Reggio. Consiglio comunale aperto sul Ponte sullo Stretto, tutti o quasi contrari

Il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, nel corso del suo intervento ha ribadito un secco no alla costruzione del Ponte sullo Stretto

REGGIO CALABRIA – E’ iniziato con 30 minuti di ritardo, il Consiglio comunale aperto sul ponte dello Stretto, quando è stato raggiunto il numero legale grazie all’arrivo della consigliera comunale Angela Marcianò. I primi interventi, sono stati dei consiglieri comunali di opposizione ( gli unici presenti in aula visto e considerato che Forza Italia e Lega hanno deciso di disertare i lavori) Massimo Ripepi e Saverio Pazzano, che hanno chiesto le dimissioni del sindaco Giuseppe Falcomatà, coinvolto insieme al capogruppo dem Peppe Sera, e al consigliere regionale di FdI Peppe Neri, nell’inchiesta “Ducale”.

La maggior parte degli interventi sono stati contrari alla costruzione del Ponte sullo Stretto. A partire da Giuseppe Marra (Usb Calabria), Vincenzo Musolino (Circolo Pd Villa San Giovanni), Francesco Manti (CSOA “Cartella”), Giovanni Cordova (Rete No Ponte – Calabria), Daniele Cartisano (Legambiente Reggio Calabria), Pino Siclari (Partito comunista dei lavoratori), Sandro Vitale (AMPA venticinqueaprile), Giuseppe De Felice (CGIL Area metropolitana RC), Maria Letizia Romeo (Università Popolare Pace), Rossella Bulsei (Comitato Civ. Titengostretto Villa San Giovanni), Franco Ambrogio (Associazione “Territorio e Progresso”) e Gerardo Pontecorvo (Europa Verde), dov’è stato ribadito come il progetto, con le sue incongruenze e le correzioni in itinere, sia tutto da rifare. o dell’impatto generazionale che avrà il ponte, definendolo un atto di speculazione contro il territorio. Alla fine è stato invitato il Consiglio comunale di impegnarsi per bloccare ogni tentativo di spoliazione delle bellezze naturalistiche dello Stretto.

In Aula sono intervenuti anche i favorevoli alla realizzazione dell’opera, come Patrizia D’Aguì del Gruppo civico “Noi siamo Arghillà” convinta che si contrasta l’opera per semplici questioni ideologiche. Mentre Monica D’Aguì di “Donne in prima fila”) la costruzione del Ponte tra le altre cose contribuirà al ripopolamento dei nostri territori.

PONTE SULLO STRETTO: IL SECCO NO DI FALCOMATA’

Dopo circa tre ora di dibattito, alla fine è intervenuto il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il quale, riferendosi ai consiglieri comunali di Forza Italia e della lega, per prima cosa ha stigmatizzato l’assenza ingiustificata di chi per dovere e compito istituzionale non ha partecipato al dibattito. “Sul Ponte sullo Stretto – ha proseguito Falcomatà – qualcuno sta cercando, a colpi di decreti legge, di bloccare chi vuole manifestare pacificamente il proprio dissenso. Questo non può sfuggire al nostro dibattito. Da Sindaco, l’unico approccio nostro possibile è quello istituzionale. Questo significa muoversi in sinergia: Reggio, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Messina. Ma c’è qualcosa di più: avete notato che in questi giorni è stata siglata l’intesa per l’aumento dei trasporti nell’area dello Stretto? Avete notato che con un impegno istituzionale si è arrivati al biglietto unico o all’aumento delle corse? L’Area dello Stretto si è già realizzata nelle cose. Noi da tempo chiediamo un protagonismo dei territori, ma noi da questo dibattito siamo stati esclusi. Noi non possiamo subire tutto quello che sta accadendo”, ha aggiunto.

“Le risorse non solo non ci sono, ma quelle che ci sono, e sono insufficienti, per parte sono sottratte ai territori. Così com’è, non va. Per tutte queste incongruenze diciamo un secco no. Quello che ci stiamo dicendo oggi non finisce in Aula, ma viene assunto come impegno”.