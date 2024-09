Reggio. Contributi economici per le famiglie fragili: le informazioni per la Carta “Dedicata a te”

La Carta "Dedicata a te" 2024 sarà erogata dall'Inps e consentirà l'acquisto di beni di prima necessità

REGGIO CALABRIA – Una nuova misura a sostegno delle fasce più deboli. La Carta “Dedicata a te” 2024 sarà erogata dall’Inps e consentirà l’acquisto di beni di prima necessità. La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di 500 euro. A darne notizia è l’assessora comunale al Welfare, Lucia Nucera, specificando che «i nuclei familiari beneficiari della misura non devono presentare alcuna domanda a nessun Ente e sono individuati direttamente dall’Inps secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 24 giugno 2024. Al Comune spetta esclusivamente il compito di dare comunicazione ai soggetti beneficiari che potranno consultarle attraverso la piattaforma telematica attivata presso il sito internet www.reggiocal.it».

«Il beneficiario – si legge nella nota – potrà accedere con il proprio SPID o la propria CIE al sito, attraverso il link https://servizi.hermesrc.it/CartaSolidaleInps2024/Home.aspx e, successivamente, potrà scaricare la comunicazione contenente l’assegnazione del numero di carta».

I beneficiari, individuati direttamente dall’Inps, saranno i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, con ISEE ordinario inferiore a 15.000 euro. Sono esclusi i nuclei percettori di Assegno di inclusione; Reddito di Cittadinanza; Carta Acquisti; Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI; Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL e indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa Integrazione Guadagni-CI; Qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria; Qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale. Ogni ulteriore dettaglio è rintracciabile consultando la pagina web https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/5314