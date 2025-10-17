 Reggio. Convention ordine dei Commercialisti, Falcomatà: “IA dibattito straordinariamente attuale”

Reggio. Convention ordine dei Commercialisti, Falcomatà: “IA dibattito straordinariamente attuale”

Redazione

Reggio. Convention ordine dei Commercialisti, Falcomatà: “IA dibattito straordinariamente attuale”

Tag:

venerdì 17 Ottobre 2025 - 15:12

“Strumento che fa già parte della nostra quotidianità, ma guai a sacrificare sensibilità e valutazioni umane”

REGGIO CALABRIA – “Grazie ai professionisti, agli esperti e ai rappresentanti istituzionali che quest’oggi hanno voluto dare un contributo qualificato sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale negli ambiti di riferimento nei quali tutti i settori della nostra società sono coinvolti”. Sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà che, intervenendo alla convention organizzata e promossa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Calabria, lo ha definito “dibattito straordinariamente attuale che, grazie all’Ordine e al suo Presidente Stefano Poeta, ci offre l’ennesimo momento di riflessione e confronto su una materia destinata a cambiare le sorti del nostro approccio professionale, e non solo”.

“Fino a poco tempo fa – ha sottolineato il Sindaco – la questione era squisitamente catalogata sull’opportunità e sulla funzionalità di utilizzare o meno l’IA, oggi invece, è ampiamente matura la consapevolezza che non si può fare a meno di uno strumento che è entrato ineluttabilmente nella vita, nella quotidianità e nei gesti più semplici, di chi a che fare con il mondo digitale.

Un processo che va certamente governato e non subito, ma che può garantire un valido supporto soprattutto al mondo delle professioni, soprattutto nella gestione, rielaborazione e razionalizzazione di grandi dati”.

“Ma un altro aspetto, di non secondaria importanza, che può riguardare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è quello che l’IA possa generare attività successive e conseguenti, come la nascita di nuove professionalità e di nuove competenze per un settore che ancora va scoperto e studiato a fondo, proprio per non cadere nel colpevole errore di sostituire, eliminandola, l’attività di ricerca e approfondimento legate a quelle sensibilità e quelle valutazioni, indispensabili per evitare l’atrofizzazione del pensiero umano”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
Dall’Archivio di Stato alla Biblioteca regionale, Messina e la cultura abbandonata
Spettacoli dal vivo nelle periferie, avviso pubblico del Comune di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED