 Reggio. Crisi a Palazzo San Giorgio, Falcomatà: "pronto ad incontrare forze politiche di maggioranza"

Redazione

venerdì 21 Novembre 2025 - 12:39

Nell’interesse della comunità Falcomatà è pronto a incontrare le forze politiche di maggioranza per aprire una nuova fase

REGGIO CALABRIA – “Sono consapevole, e dobbiamo esserlo tutti, che l’attuale situazione politica nazionale richieda il massimo della responsabilità da parte degli amministratori delle città più importanti e che il partito democratico a tutti i livelli attribuisce grande importanza alla nostra città anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”. È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria e consigliere regionale del Partito Demcratico, Giuseppe Falcomatà.

“Nell’interesse della nostra comunità – afferma Falcomatà – sono quindi pronto a incontrare le forze politiche di maggioranza per aprire una nuova fase come auspicato nell’ultimo consiglio comunale dal gruppo del Partito Democratico; e individuare insieme le modalità migliori per continuare e completare il lavoro portato avanti da questa amministrazione”.

