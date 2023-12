Reggio. Crisi al Comune, prove di dialogo per ricucire lo strappo tra Falcomatà e maggioranza - Tempostretto

Nella seduta di ieri, lo ricordiamo il primo cittadino, a causa degli assenti, non è riuscito ad approvare quasi tutti i punti all’ordine del giorno

REGGIO CALABRIA – Con l’assenza di sei assessori su nove e degli otto consiglieri di maggioranza, dalla seduta di ieri a Palazzo San Giorgio, è emerso a chiare lettere la crisi profonda dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giuseppe Falcomatà. Una crisi dettata dal fatto che del famoso rimpasto, dopo il ritorno di Falcomatà non si riesce a trovare una quadra del cerchio, con il primo cittadino che prende tempo, e ripropone alcuni nomi, mentre il Partito Democratico spinge per un rinnovo totale.

Nella seduta di ieri, lo ricordiamo il primo cittadino, a causa degli assenti, non è riuscito ad approvare quasi tutti i punti all’ordine del giorno, fatta eccezione quello sullo svincolo di Malderiti, approvato grazie ai voti del centrodestra. Una situazione dalla quale sembrerebbe difficile uscirne, perché il nodo più complicato da districare sarebbe quello del PD, con gli eletti e numerosi dirigenti che spingono per un rimpasto totale della Giunta. Addirittura, il segretario metropolitano del Pd, non sarebbe stato neanche avvisato da parte degli eletti che avrebbero disertato la seduta consiliare. Nel frattempo, da stamane si sta provando a trovare una soluzione, cercando di arrivare ad un primo dialogo, che se non dovesse andare in porto, bisognerà aspettare venerdì quando, quando ci sarà un faccia a faccia con il segretario regionale, Nicola Irto. Se da questo incontro non si dovesse trovare un accordo, allora Falcomatà potrebbe essere convocato a Roma.