UniMe, Swimblu e Power Team Messina a caccia di medaglie a Paternò

Circa 400 nuotatori, i migliori in Sicilia, si danno appuntamento per il campionato regionale Juniores, Cadetti e Seniores

Dopo il campionato regionale Ragazzi la Sicilia è pronta ad incoronare i suoi atleti più grandi delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Le gare si svolgeranno in sei sessioni suddivise in tre giornate, da venerdì 13 marzo a domenica 15, in quel di Paternò, alla piscina Giovanni Paolo II. Tra le 22 società rappresentate, con oltre 300 atleti iscritti, ci saranno anche i tesserati di UniMe, Swimblu, Power Team Messina e Naxos Nuoto.

Le possibili medaglie messinesi

Venerdì mattina subito chance nei 1500 stile libero maschili con Antonio Bavestrelli (Unime), Antonino Cafarelli (Swimblu) e i fratelli Molonia che possono ambire ad un piazzamento a podio. A seguire nei 100 rana occhi puntati su Silvia Raffa (Unime), al maschile tra i Cadetti Matteo Bolignano (Unime) e Alessandro Cardillo (Swimblu) sono iscritti rispettivamente col primo e terzo tempo. A chiudere la mattinata di 50 farfalla dove le ragazze universitarie si preparano a primeggiare: Arcudi, Ferrara, Costarella e Delia. Tra gli uomini proverà a salire sul podio Riccardo Sidoti (Power Team Messina).

Nel pomeriggio di venerdì Antonino Bavastrelli (UniMe) pronto a prendersi il titolo regionale nei 400 misti, nei 100 dorso maschili prima serie per Riccardo Sidoti (Power Team Messina), nei 200 stile libero femminili possibili titoli solo messinesi con Sofia Perdichizzi (Swimblu) favorita tra le Seniores, e le Unime Arcudi e Ferrara tra le Cadette con Anita Delia vicina al podio tra le Juniores.

Sabato mattina nei 50 stile libero Arcudi, Perdichizzi e anche Giorgia Iaria (Unime) in lizza per una medaglia, mentre al maschile prima serie per Ripepi e Barbaro dell’Unime. Sofia Perdichizzi in prima serie nei 200 misti femminili, seguono gli 800 stile libero maschili dove si ripropongono i nomi di Bavastrelli, Molonia dell’UniMe e La Fenice con Cafarelli e De Gaetano della Swimblu.

Al pomeriggio 800 femminili con Giorgia Di Mario e Perdichizzi della Swimblu, Anita Delia dell’UniMe in buona posizione. Seguono i 200 rana maschili con Bolignano, Cardillo e Aurelio Pandolfo (Swimblu) a giocarsi le proprie carte, mentre nel femminile attesa la vittoria di Raffa. Nei 100 farfalla ancora attesa per il settore femminile dell’UniMe con Arcudi, Ferrara, Iaria e Delia in prima serie.

Domenica mattina i 1500 stile libero femminile con Di Mario iscritta col quinto tempo. Segue Sidoti nella sua gara, i 50 dorso, a cui è iscritto col secondo tempo assoluto, Emma Arcudi si presenterà nella gara femminile col primo tempo Cadette. Nei 50 rana Cardillo partirà col secondo miglior tempo tra i Cadetti, mentre Raffa al femminile si presenta da protagonista assoluta. Nei 100 stile libero Alessandro Barbaro (UniMe) nuoterà la prima serie, al femminile duello Arcudi/Perdichizzi ma le due prenderanno medaglie in categorie diverse, con anche Iaria, Ferrara, e Costarella a giocarsi un piazzamento sul podio.

Nella sessione finale di domenica pomeriggio Riccardo Sidoti cerca una medaglia nei 100 misti, mentre nei 200 farfalla Ferrara e Delia cercano l’oro rispettivamente tra le Cadette e Juniores. Al maschile in prima serie Simone Romeo (Unime), nei 400 stile libero ancora la coppia Swimblu Perdichizzi/Di Mario alla ricerca di un podio, mentre al maschile segnaliamo il giovane Cristian Molonia.