Giuseppe Fontana

One Piece sbarca in città: al MessinaCon Day Zero “la voce” di Chopper

giovedì 12 Marzo 2026 - 20:00

Federica Valenti sarà la super ospite dell'appuntamento del 12 aprile. È la doppiatrice italiana della giovane renna

MESSINA – Gli amanti di One Piece ne saranno felici: la super ospite del MessinaCon Day Zero, l’anticipazione del festival messinese del fumetto, sarà Federica Valenti. Si tratta della doppiatrice di Tony Tony Chopper, uno dei personaggi principali della saga e membro della ciurma di Monkey D. Luffy, alias “Cappello di Paglia”.

Chi è Federica Valenti, la voce di Chopper in One Piece

Federica Valenti è stata la voce di Chopper in numerosi film della saga cinematografica. Ma la sua carriera nel mondo del doppiaggio è vasta. Tra i ruoli più noti figurano Hinata Hyuga nei film legati alla saga di Naruto Shippuden, Rainbow Dash nella serie My Little Pony: Friendship Is Magic, Ai Haibara nei film di Detective Conan e Shizuka Minamoto nei film di Doraemon.

Il Day Zero si terrà al Giardino Corallo il 12 aprile. Come sempre, StrettoCrea, che organizza il festival, svelerà le novità dell’undicesima edizione, che si terrà a settembre. L’annuncio dell’ospitata di Valenti, arrivata proprio a pochi giorni dall’uscita della seconda stagione del live action di One Piece su Netflix, dà ulteriore valore alla manifestazione.

