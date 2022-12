Reggio, due club service insieme per il centro antiviolenza Margherita - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Un service di donazione di un kit di strumenti domestici volto a potenziare i laboratori di cucina dedicati alle ragazze ed i loro figli ospiti del Centro Antiviolenza Margherita in sinergia con l’Associazione San Camillo, si è svolto nella giornata di mercoledì 29 novembre. Una scelte del mese non casuale, bensì voluta e ponderata data la particolare importanza del giorno dedicato alla violenza sulle donne che ricade il 25 novembre. La donazione è stata fortemente voluta dalle presidenti Luciana Calarco, Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38, e Rory Modafferi dell’Innerwheel di Reggio Calabria. L’idea nasce dalla volontà delle Presidenti di operare in soccorso della donne vittime di violenza fornendo loro un piccolo ma importante gesto concreto, volto ad aiutarle ed a far riscoprire un hobby o una passione.

Il focus sulle donne e i bambini

Il service si è realizzato grazie alla cooperazione dei due club, che si sono attivati per raccogliere i fondi necessari all’acquisto e successivamente si sono adoperati per potenziare tali corsi di cucina, grazie anche al suggerimento fornito dalla responsabile del centro Dott.ssa Tiziana Iaria, la quale si è soffermata a parlare con i soci presenti circa le necessità dei centri – con particolare focus sulle donne ed i bambini- che sono esacerbate dopo il lungo periodo di restrizione dovuto al Covid-19. Tante le esigenze e i bisogni che ad oggi sussistono, ma fornendo ognuno di noi un piccolo ma fondamentale gesto riusciamo a fare la differenza in un contesto così complesso di dolore, sofferenza e rinascita.