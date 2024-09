Reggio. E’ giunta nella Basilica dell’Eremo la Madonna della Consolazione

La Sacra Effige vi rimarrà fino alla prima domenica della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio

REGGIO CALABRIA – Nonostante la pioggia, come tradizione vuole ad attenderla c’erano i fedeli, autorità civili e militari. Stiamo parlando della Sacra Effigie della Madonna della Consolazione che una volta giunta in città, è stata posta nella Basilica dell’Eremo in custodia dei Frati Minori Cappuccini, e dell’arcivescovo di Reggio – Bova Fortunato Morrone. La Sacra Effige vi rimarrà fino alla prima domenica della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio (21 novembre o la domenica successiva), dopodichè ritornerà all’Eremo.

“Questo è sempre un momento emozionante perché Maria è la nostra Madre. Custodiamo la sacra Effigie della Madonna della Consolazione ogni anno fino al mese di settembre”. Queste le parole di Francesco Donato vicario provinciale dei Frati Cappuccini Minori di Calabria. “Adesso l’Effigie resterà in cattedrale dove tutti i fedeli potranno andare a venerarla”.

Siamo qui riuniti accanto a Maria per stare al passo con Gesù, . le parole del’arcivescovo di Reggio – Bova Fortunato Morrone – perché con Lei vogliamo camminare dietro a Gesù. La vostra presenza numerosa qui oggi è la risposta semplice, immediata e calda alle polemiche dei giorni passati. Il mare non è sempre tranquillo. A volte è agitato ma è la vita. Quante volte Gesù è stato contrastato fino a essere crocifisso e dunque Maria ci invita a guardare a suo figlio per imparare a vivere. Se siamo qui, questa è la via che tutti desideriamo nel nostro cuore intraprendere. I giorni non sono facili e, pure con le nostre fragilità e infedeltà, desideriamo camminare dietro a Gesù. Madre della Consolazione, aiutaci ad accogliere lo spirito di tuo figlio Gesù per non sentirci smarriti”.

Mentre il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, nell’accogliere la Sacra Effigie della Madonna della Consolazione ha dichiarato: “vestiamo la città a festa, come è giusto che sia, e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi per mostrare Reggio al suo meglio ai tanti cittadini, pellegrini, turisti e reggini di ritorno», ha detto il sindaco Falcomatà sottolineando «l’importanza di una ricorrenza che va vissuta con raccoglimento e passione. Affidiamo a Maria – ha concluso Giuseppe Falcomatà – la speranza che, pur nelle diversità vedute, la città trovi sempre quell’unità indispensabile a farla crescere sotto il profilo sociale, economico e culturale”.

Questo pomeriggio saranno celebrate due Messe, alle 17 il pellegrinaggio mariano dell’Unitalsi e alle 19 sarà celebrata l’Eucaristia, presieduta dall’arcivescovo emerito, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini.