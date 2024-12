Reggio. Ex fiera Pentimele, consiglieri R.E.D.: “dal degrado a parco urbano con vista sullo Stretto”

Il piano operativo previsto, prevede la creazione di un’arena con 4.000 posti a sedere, pensata per ospitare spettacoli, eventi e concerti

REGGIO CALABRIA – “Proseguono incessanti le attività di demolizione e programmazione di quello che sarà un grande spazio di verde e socialità nella periferia Nord della città e che immaginiamo come luogo di incontro, di sport e di valorizzazione di un intero quartiere e di un intera comunità”. Queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone. “Con l’inizio delle demolizioni che ora coinvolgono anche l’ultimo padiglione proseguono i consiglieri R.E.D e dopo l’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie è stata avviata anche la fase di rimozione e smaltimento degli edifici dove si era registrata la presenza di componenti strutturali contenenti amianto su cui come gruppo consiliare abbiamo chiesto vari approfondimenti per mettere in sicurezza gli edifici della nostra città e fare una mappatura generale della situazione.

Il piano operativo previsto dall’amministrazione Falcomatà – spiegano i tre consiglieri comunali – prevede la creazione di un’arena con 4.000 posti a sedere, pensata per ospitare spettacoli, eventi e concerti, regalando alla città un nuovo spazio per la cultura e il divertimento che sarà elemento attrattivo per tutti, nel mentre per i bambini sono previste aree giochi, una palestra all’aperto e percorsi fitness, oltre a un’ampia zona verde dedicata al relax. Come gruppo politico abbiamo chiesto ed ottenuto un focus attento su tutti i cantieri della città al fine di completare le opere programmate e monitorare la spesa preventivata rilanciando con forza il programma politico del Sindaco Giuseppe Falcomatà– concludono i

Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Castorina e Filippo Burrone . a margine di un sopralluogo fatto presso l’ex Fiera di Pentimele”.