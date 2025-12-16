 Reggio. Falcomatà: "beni confiscati, la Metrocity intende proseguire il percorso avviato con Macramè"

Reggio. Falcomatà: “beni confiscati, la Metrocity intende proseguire il percorso avviato con Macramè”

Redazione

Reggio. Falcomatà: “beni confiscati, la Metrocity intende proseguire il percorso avviato con Macramè”

Tag:

martedì 16 Dicembre 2025 - 08:52

Il sindaco metropolitano è intervenuto nel talk promosso all’interno del bene confiscato di via Possidonea ed assegnato al consorzio Macramè

REGGIO CALABRIA – Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è intervenuto all’iniziativa ’Generare cura, costruire comunità’, il talk promosso da ‘Impronte da Sud’ a Reggio Calabria, all’interno di un bene confiscato in via Possidonea ed assegnato dalla Città Metropolitana al consorzio Macramè.

“Questo immobile – ha detto il primo cittadino – lo abbiamo visto nascere e poi crescere e ovviamente non lo vogliamo vedere chiudere. Vorremmo che i tanti progetti culturali e di impegno sociale non si concludano con la fine della convenzione. Vi confermo la volontà dell’Amministrazione di verificare tutte le opportunità per poterla rinnovarla. Si tratta di uno dei luoghi che può essere d’esempio di un utilizzo oculato dei beni confiscati per finalità sociali”.

“Da tempo all’interno di Anci abbiamo avviato una discussione che riguarda un proficuo utilizzo dei beni confiscati alle mafie Si tratta di una proposta rivolta al governo e alla Comunità europea – ha detto Falcomatà – rispetto al futuro delle risorse, in particolare quelle della Coesione, attraverso le quali, molti dei beni confiscati vengono riqualificati.

Siamo preoccupati in quanto l’indirizzo della UE, recepito dal governo, è quello di accorciare la filiera in senso negativo, e quindi non rendere più protagonisti e responsabili gli Enti locali, nella programmazione e scelta di indirizzo politico sulle attività da realizzare nei vari settori per i quali vengono assegnate le risorse comunitarie”. 

“Quello che dovrebbe essere modificato – ha evidenziato il primo cittadino – è il punto di vista sui beni confiscati, non possono ancora visti e trattati come ‘terzo’ e aggiuntivo rispetto alle attività ordinarie di un Ente. C’è stata una grande evoluzione sui beni confiscati, sulla loro gestione e sulle procedure di assegnazione. Dal 2010 esiste l’Agenzia nazionale che si occupa con una maggiore specializzazione di questo argomento da parte di tutti”.

“Adesso il salto di qualità dovrebbe essere – ha concluso Falcomatà – far rientrare le risorse destinate alla riqualificazione e mantenimento delle attività all’interno dei beni confiscati, come fossero ordinarie di competenza di un Comune o Città Metropolitana”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: incontro a Messina con i protagonisti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED