Reggio. Falcomatà ha ricevuto il console onorario del Regno del Marocco Domenico Naccari

Il primo cittadino ha sottolineato: «Il Mediterraneo è per noi un comune denominatore, un legame che ci unisce»

REGGIO CALABRIA – Il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha accolto a Palazzo San Giorgio la visita del Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Domenico Naccari. L’incontro, caratterizzato da un clima cordiale e collaborativo, ha offerto l’occasione per esplorare le opportunità di cooperazione tra la comunità marocchina e la città metropolitana di Reggio Calabria, con particolare riferimento agli scambi culturali e alle possibili intese future.

Nel corso della discussione, il Sindaco Falcomatà ha sottolineato che «La comunità marocchina residente a Reggio Calabria è una delle più radicate e, in particolare, rappresenta un esempio di integrazione per le nuove comunità che si sono stabilite in città negli ultimi anni. È un modello di convivenza che ha saputo inserirsi armoniosamente nel tessuto sociale ed economico, un segno tangibile della nostra capacità di accogliere e includere».

«Il Mediterraneo – ha continuato Falcomatà – è per noi un comune denominatore, un legame che ci unisce. Siamo tra dieci città finaliste per la Capitale della Cultura 2027 con il progetto “Cuore del Mediterraneo”, che celebra proprio l’identità culturale e la storia millenaria di questa città. Il nostro percorso di candidatura è parte di una tradizione di oltre 3 mila anni, che ha visto la città essere un crocevia di culture diverse, dove la convivenza civile e il rispetto reciproco sono sempre stati al centro della nostra identità. Con il dialogo e la collaborazione, continueremo a essere un esempio di coesistenza pacifica tra i popoli».

Domenico Naccari, da parte sua, ha elogiato la città di Reggio Calabria e la sua provincia per l’ospitalità e l’inclusività dimostrate nei confronti della comunità marocchina. «Reggio Calabria è una città che ha sempre mostrato un grande spirito di accoglienza – ha evidenziato il Console – e siamo certi che i legami tra la città e il Regno del Marocco possano rafforzarsi ulteriormente, dando vita a progetti di scambio culturale e sociale che arricchiranno entrambe le realtà». L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire su questa strada, valorizzando il ruolo della comunità marocchina nel rafforzare il tessuto sociale e culturale della città e si concretizzerà in prossime future iniziative.