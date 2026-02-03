Messina. Successo di pubblico per la Nuova orchestra da camera Busoni

La "musica del cinema" ha entusiasmato gli spettatori del Palacultura

MESSINA – Un programma quasi interamente dedicato alle più celebri colonne sonore cinematografiche quello portato in scena sabato scorso al Palacultura dalla 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 “𝐅erruccio Busoni”, ospite dell’Accademia Filarmonica.

“𝐋𝐀 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀”, questo il titolo del concerto, ha entusiasmato il pubblico del Palacultura, accorso numerosissimo per l’occasione, a riprova, ancora una volta, che la musica per il cinema esercita sempre un forte appeal.

Il direttore dell’Orchestra, 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐈, che non ha mancato di sottolineare la propria gioia nel ritornare a Messina ed esibirsi “in questa splendida sala”, ha presentato puntualmente tutti i brani eseguiti.

L’Orchestra ha iniziato la sua eccellente performance eseguendo la colonna sonora di 𝐋. 𝐁𝐀𝐂𝐀𝐋𝐎𝐕 da “Il Postino”, l’ultima indimenticabile interpretazione cinematografica di Massimo Troisi. Una musica famosissima, eseguita in maniera davvero delicata e sentita, grazie soprattutto alla raffinata fisarmonica di 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐅𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐓𝐀, grande protagonista della serata, solista in molti fra i brani proposti.

Ha fatto seguito il primo brano della serata di Ennio Morricone, tratto da “C’era una volta il west”, il primo film della cosiddetta “Trilogia del Tempo” di Sergio Leone.

Dopo una perfetta esecuzione di “Meditango” di Astor Piazzolla, grazie ancora una volta alla tecnica sopraffina di 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐅𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐓𝐀 alla fisarmonica, ancora due brani di Morricone, tratti questa volta dalla “Trilogia del Dollaro”, “Il buono, il brutto e il cattivo” e “Per qualche dollaro in più”, eseguiti senza soluzione di continuità.

Dopo questi brani fortemente ritmati, è stata la volta di un brano elegiaco, di grande lirismo, di Nino Rota, da “Romeo e Giulietta”.

A questo punto 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐅𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐓𝐀 ha lasciato il posto ad un altro bravissimo ed applauditissimo solista, il primo violino dell’Orchestra, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐨 𝐃𝐄𝐆𝐀𝐍𝐈, per l’esecuzione di un altro brano amatissimo ed indimenticabile: la musica composta da 𝐉. 𝐖𝐈𝐋𝐋𝐈𝐀𝐌𝐒 per il pluripremiato “Schindler’s List”, film di Spielberg che ricevette ben sette premi Oscar, purtroppo non per il miglior attore protagonista, lo straordinario Liam Neeson, che ebbe la sfortuna quell’anno (1993) di competere per la statuetta con un altro straordinario mostro sacro, Tom Hanks, interprete principale del film “Philadelphia”. Questo brano, davvero toccante, fu interpretato nella colonna sonora originale dal grande violinista ebreo Isaac Stern, ma 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐨 𝐃𝐄𝐆𝐀𝐍𝐈 non gli è certo stato da meno, offrendo una interpretazione molto sentita ed emozionante.

L’Orchestra ha poi eseguito “Midnight Reverie”, una piccola suite in cinque parti di 𝐑. 𝐂𝐀𝐂𝐂𝐈𝐎𝐋𝐀, editore discografico dell’Orchestra 𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐔𝐂𝐂𝐈𝐎 𝐁𝐔𝐒𝐎𝐍𝐈, composta in occasione del 60° anniversario (l’anno scorso) della nascita di questo eccellente ensemble, formato da giovani e bravissimi artisti.

È stata la volta di un altro brano famosissimo, “Por una cabeza” di 𝐂. 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐋, un tango protagonista di una delle scene più famose del film “Profumo di donna”, danzato da uno straordinario Al Pacino, nelle vesti di un cieco che insegna al suo giovane allievo l’arte della seduzione. Questo celebre brano però figura anche in una delle prime scene del film “Schindler’s List”, ballato da Schindler in un ricevimento.

Ecco poi due altre colonne sonore indimenticabili, quella composta da Rota per il film “Amarcord” di Federico Fellini, e quella, commovente, di Morricone, per il film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore.

Dopo la delicatissima “Ave Maria” di Piazzolla, il concerto si è concluso con uno dei brani più celeberrimi, il “Valzer brillante” di Verdi, con adattamento di Nino Rota, per il film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, danzato nel film da Burt Lancaster e Claudia Cardinale in una delle scene più famose della storia del cinema.

Entusiastici e fragorosi applausi del pubblico, ai quali la 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐔𝐂𝐂𝐈𝐎 𝐁𝐔𝐒𝐎𝐍𝐈 ha ricambiato offrendo due splendidi bis: “Libertango” di Piazzolla, con ancora una volta straordinario protagonista 𝐅𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐓𝐀 alla fisarmonica, e (non poteva mancare in una serata dedicata alla musica nel cinema) la musica del film “La vita è bella” di Benigni, composta da Nicola Piovani, Premio Oscar per la migliore colonna sonora.