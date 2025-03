Reggio. Falcomatà ha ricevuto il riconfermato garante metropolitano per l’Infanzia Emanuele Mattia

Tra le attività da proseguire quello dell’istituzione dell’Osservatorio per l’Infanzia e adolescenza

REGGIO CALABRIA – Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha ricevuto a Palazzo Alvaro il garante dell’Infanzia e adolescenza metropolitano, Emanuele Mattia, fresco di riconferma nell’incarico che ricoprirà per ulteriori tre anni.

L’incontro con il primo Cittadino metropolitano è servito per rafforzare e rilanciare l’impegno dell’Ente e del garante a tutela dei minori e delle rispettive famiglie in tutto il territorio di propria competenza. Tra gli argomenti affrontati e condivisi tra Falcomatà e Mattia il contrasto alla povertà educativa, l’impegno per il raggiungimento del target europeo per gli asili nido ‘0-3’ e l’istituzione dell’Osservatorio per l’Infanzia e l’adolescenza della Città metropolitana. Su quest’ultimo argomento si è focalizzato parte del confronto, con la consapevolezza che tale strumento possa offrire una più adeguata ed efficace indicazione alla politica, sulle scelte programmatiche che Palazzo Alvaro potrà approntare a tutela dei minori. Su questa linea sono state ipotizzate sinergie con altre realtà ed istituti italiani, specializzati nel settore, che possano contribuire ad incidere maggiormente sull’argomento anche per intercettare risorse utili da attivare sul territorio.