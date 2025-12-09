 Reggio. Falcomatà sempre più isolato, dimissioni in Giunta e deleghe restituite in Metrocity

Dario Rondinella

martedì 09 Dicembre 2025 - 07:46

A Reggio Calabria la crisi politica dentro la maggioranza guidata da Giuseppe Falcomatà continua ad allargarsi

REGGIO CALABRIA – A Reggio Calabria la crisi politica dentro la maggioranza guidata da Falcomatà continua ad allargarsi. L’assessora Mary Caracciolo ha rassegnato le dimissioni dopo meno di un mese dalla nomina, aprendo un nuovo vuoto in Giunta che il sindaco, o il vicesindaco facente funzioni Mimmo Battaglia, ora ufficialmente numero due dell’amministrazione, dovrà colmare con una figura di area Pd.

A Palazzo Alvaro invece, il consigliere metropolitano Quartuccio ha restituito le sue deleghe denunciando la perdita di fiducia da parte del sindaco e segnando di fatto la frattura definitiva con Falcomatà. Il gruppo Rinascita Comune, insieme ad altri consiglieri, si dichiara “fuori dalla maggioranza” di Palazzo San Giorgio, pur garantendo il voto solo agli atti ritenuti fondamentali per la città. Nessuna dimissione collettiva, però: i consiglieri intendono restare in aula fino a fine mandato per presidiare gli sviluppi politici.

