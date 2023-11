Reggio. Forza Italia: "Città abbandonata a se stessa". Fase di stallo tra il Pd e Falcomatà - Tempostretto

Per Forza Italia, la mancata nomina dei presidenti di alcune commissioni consiliari evidenzia un clima di incertezza politico che destabilizza i cittadini

REGGIO CALABRIA- “Proclami, rassicurazioni, tanti buoni propositi: il ritorno in consiglio comunale di Falcomatà era stato da lui annunciato come il terzo tempo di un mandato politico che, con rammarico, da troppi anni si è trasformato in una commedia dal sapore aspro, con un terzo atto conclamato, ma che stenta ad arrivare. La città è abbandonata a se stessa: è indispensabile che Falcomatà componga al più presto la Giunta comunale”. Inizia così una nota del gruppo consiliare di Palazzo San Giorgio di Forza Italia ad un mese dal rientro di Giuseppe Falcomatà, dopo la sua sospensione. Nella nota, i consiglieri comunali di Forza Italia, evidenziano come la mancanza dei presidenti delle varie commissioni consiliari e l’incertezza della conferma o meno di alcuni assessori denota un clima di incertezza politico che destabilizza i cittadini, “desiderosi di tornare alla normalità dopo anni turbolenti, ma che ci conferma ancora una volta l’inadeguatezza di quest’Amministrazione nel compiere le scelte giuste al momento giusto”.

Nel frattempo sembrerebbe essere in una fase di stallo il confronto tra il Partito Democratico e il primo cittadino, specie dopo che il Pd aveva chiesto di mantenere gli attuali assetti in giunta almeno fino alle prossime elezioni europee. Proposta che non è stata affatto condivisa da Falcomatà