Dario Rondinella

Reggio. Forza Italia rilancia: “pronti a guidare il cambiamento in città”

lunedì 24 Novembre 2025 - 08:10

Forza Italia forte del circa 30% ottenuto alle ultime Regionali, il partito rivendica il ruolo di "perno del centrodestra"

REGGIO CALABRIA – Forza Italia accelera in vista delle amministrative della prossima primavera e sceglie Palazzo Campanella per ribadire la propria ambizione a guidare il futuro politico di Reggio Calabria. Un incontro partecipato, quasi una chiamata alle armi, ha riunito dirigenti, amministratori locali, sindaci e giovani militanti dei tre coordinamenti provinciale, cittadino e giovanile, guidati rispettivamente da Federico Milia, Antonino Maiolino e Giovanni Arruzzolo.

Non un semplice bilancio dell’era Falcomatà, il sindaco uscente da poco approdato in Consiglio regionale, bensì un vero trampolino di lancio per la strategia azzurra, che punta a Palazzo San Giorgio con una convinzione crescente. A chiudere i lavori, il deputato e coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, che da settimane ha manifestato la propria disponibilità a scendere in campo in prima persona.

Forte del circa 30% ottenuto alle ultime Regionali, il partito rivendica il ruolo di “perno del centrodestra” e si sente pronto a esercitare la leadership anche sul piano cittadino, proprio dove storicamente si concentra la sua roccaforte.

