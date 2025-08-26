Reggio. Giovani, sviluppo e futuro dell’Europa, se n’è discusso alla presenza di Raffaele Fitto

L'incontro è stato promosso dall’associazione "L’Oro di Calabria", diretta dal giornalista Francesco Verderame

REGGIO CALABRIA – Un confronto sul futuro dell’Europa e sulle opportunità per i giovani nei territori del Mezzogiorno. Questo il tema centrale dell’incontro promosso dall’associazione “L’Oro di Calabria“, che ha visto protagonista il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, in un dialogo con il giornalista Francesco Verderami, direttore scientifico dell’associazione, e con un gruppo di giovani.

“È stata un’importante occasione di confronto sul tema dell’imprenditorialità giovanile in territori che esprimono un potenziale straordinario di crescita e sviluppo – ha dichiarato Fitto –. Sono rimasto particolarmente colpito dalla determinazione e dalla consapevolezza con cui tanti giovani rivendicano il diritto di costruire il proprio futuro restando nei luoghi che sentono come casa”.

Il dibattito si è sviluppato attorno alle regole europee e alla loro applicazione, con particolare attenzione ai settori strategici per il Sud: agricoltura, turismo, trasporti, pesca e blue economy. “Si tratta di comparti – ha aggiunto il vicepresidente – che possono incidere in modo concreto in un momento delicato, segnato dalle tensioni geopolitiche globali e dalla necessità per l’Europa di ricalibrare la sua presenza nel contesto mondiale”.

Durante la visita in città, Fitto si è recato anche al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove ha ammirato i Bronzi di Riace, che li ha definiti “patrimonio di inestimabile valore culturale e simbolo della ricchezza storica del territorio”.