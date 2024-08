Reggio. I Tesori del Mediterraneo, stasera la grande serata con Clara e il Salotto televisivo

L’appuntamento è per le 21 e 30, all’Arena, per una bella serata di attualità e spettacolo sotto le stelle

REGGIO CALABRIA – Entra nel vivo la programmazione de I Tesori. Oggi pomeriggio ha aperto ufficialmente la cittadella allestita sul Lungomare Falcomatà che fa da cornice alla manifestazione,

esaltando e promuovendo le aziende del territorio ed il territorio stesso. E dunque, si accenderanno i riflettori sul palco dell’Arena Ciccio Franco per dare il via a quattro indimenticabili serate, con ospiti d’eccezione del panorama artistico nazionale. Clara, direttamente da Mare fuori, serie tv di grande successo, e dopo Sanremo, approderà a Reggio Calabria come grande ospite della serata di apertura e si esibirà per reggini e turisti con la sua musica. Ma prima dell’esibizione di Clara, il Salotto televisivo, che tratterà il tema della promozione del territorio, della rivoluzione digitale, dell’AI, con ospiti appartenenti

al mondo dell’imprenditoria, rappresentanti di associazioni ed enti, ed esperti del settore, che apriranno, agli occhi della platea, uno scorcio sul futuro, prossimo e imminente, che coinvolgerà tutti noi e la nostra vita quotidiana. Contemporaneamente, dalla location Opera di Tresoldi, gli incontri letterari con le

case editrici calabresi e siciliane, condotti da Antonella Giordano. L’appuntamento è per le 21 e 30, all’Arena, per una bella serata di attualità e spettacolo sotto le stelle.