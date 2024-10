Reggio. Il vicesindaco della Metrocity, alla celebrazione dei 30 anni dell’Associazione Città dell’Olio

Versace: "un comparto che rappresenta sia un importante risorsa agricola che un motore di sviluppo economico, turistico e culturale per il nostro territorio"

REGGIO CALABRIA – Il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace ha preso parte all’importante appuntamento della celebrazione dei 30 anni di Città dell’Olio quest’anno con sede ad Imola. Versace, che partecipa non solo nella veste di vicesindaco metropolitano ma anche come primo membro calabrese nella storia della giunta dell’associazione nazionale Città dell’Olio, sottolinea la collaborazione con “un comparto che rappresenta sia un importante risorsa agricola che un motore di sviluppo economico, turistico e culturale per il nostro territorio”.

“L’assemblea dei soci dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio costituisce un’occasione straordinaria – ha affermato – utile a fare il punto sull’attività di promozione dell’olio attraverso la diffusione della Carta degli oli e il coinvolgimento del mondo della ristorazione, sullo stato dell’olivicoltura e del paesaggio e sul ruolo di primo piano che l’associazione sta assumendo nella lotta all’abbandono dei terreni olivicoli, nella promozione del turismo dell’olio, nella nascita di vere e proprie Comunità dell’Olio in cui si fondono i valori legati alla tradizione e all’innovazione”.

“Un’occasione importante – ha dichiarato ancora Versace – in queste giornate dedicate alla divulgazione e alla conoscenza approfondita di questo straordinario prodotto alimentare, che in Calabria può contare produzioni di assoluto livello. L’olio EVO – ha concluso il vicesindaco – non è solo un alimento della Dieta Mediterranea, ma anche uno strumento di promozione territoriale e una motivazione di viaggio”.