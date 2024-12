Reggio. Inaugurata la nuova Piazza De Nava

Sottoscritto un accordo di collaborazione tra Falcomatà e il direttore del museo archeologico nazionale per valorizzare la nuova piazza consegnata alla città

REGGIO CALABRIA – La nuova Piazza De Nava è stata restituita ai cittadini. E’ stato tagliato ieri sera il nastro del nuovo spazio alla presenza del sindaco Falcomatà, della Direttrice del Segretario Regionale della Calabria del Ministero della Cultura, Maria Mallemace che ha appaltato l’opera, del direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, del prefetto Clara Vaccaro e di numerose autorità cittadine. L’inno nazionale è stato eseguito dall’orchestra del Teatro Cilea, diretta dal maestro Bruno Tirotta, che si è esibita per il resto della serata

L’inaugurazione è stata inoltre caratterizzata da un accordo di collaborazione sottoscritto dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppa Falcomatà, e dal direttore del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, per valorizzare la nuova piazza consegnata alla città.

“Quando sono arrivata a Reggio questo luogo era un cantiere. Adesso vedo una bellissima piazza che le Istituzioni hanno riqualificato insieme per la collettività, adesso chiamata a prendersene cura“. Ha commentato il prefetto Clara Vaccaro. Maria Mallemace, soprintendente ad interim Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ha spiegato come “non sia stata recuperata solo la piazza ma tutta l’area circostante, valorizzando la parte pedonalizzata con il basolato storico. Dunque un intervento che ha inciso anche sulle vie circostanti. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa consegna alla città alla fine del 2024, con un avvio dei lavori che risale a meno di due anni fa, all’inizio del 2023“.